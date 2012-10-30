کاهش 20 درصدی قتل/ نمی توانیم برای هر فرد مامور بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در خصوص برخورد پلیس با تخلفات انتخاباتی گفت: پلیس برابر قانون با تخلفات انتخاباتی از جمله تبلیغات زود هنگام برخورد می کند اما تاکنون فعالیتی در رابطه با انتخابات نداشته ایم. ضمن اینکه هیچ پرونده ای در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تشکیل نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین در بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به اینکه امنیت و احساس آن از نظر جغرافیایی و زمانی متفاوت است، اظهارداشت: اگر بخواهیم امنیت و احساس امنیت را از دید مکانی نگاه کنیم، می بینیم که نسبت به کشورهای همطراز خود و همچنین شاخصهای توسعه در کشورمان، آمار جرایم در کشور در حد پایینی است که این موضوع به خصوص خود را در جرایم جنایی نشان می دهد به گونه ای که این آمار کاهش قابل توجهی داشته است.

احمدی مقدم با بیان اینکه امنیت، امسال نسبت به سالهای گذشته روبه افزایش بوده است به طوریکه در قتل با 20 درصد کاهش مواجه شدیم با وجود آنکه طی این سالها جمعیت 10 میلیون افزایش داشته و عوامل تهدید نیز در جامعه گسترش پیدا کرده است، گفت: در سال 80 شاهد 2200 تا 2300 فقره قتل بودیم. در حالیکه در سال جاری این رقم به 1900 نفر رسیده است و ما شاهد بهبود 20 درصدی این جرم در کشور هستیم.

فرمانده ناجا تصریح کرد: پلیس نمی تواند برای هرکسی که نیت قلبی ارتکاب به جرم دارد، مامور اختصاص دهد که در این صورت پلیس به تعداد مردم باید نیرو داشته باشد.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که بیش از نیمی از قتلها در خیابانها رخ نمی دهد که برای جلوگیری از قتل بازدارندگی قضایی نقش مهمی را ایفاء می کند که البته قوه قضائیه طی چند سال اخیر این سیاست را مد نظر خود قرار داده است.

رئیس پلیس کشور با اشاره به اینکه آمار جرایم در کشور ما بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: امنیت در کشور ما رو به بهبود است و جرایم جنایی در شیبی آرام در حال کاهش است.