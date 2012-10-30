شاگردان تقوی به مصاف فجر سپاسی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز و سایپای البرز در هفته هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال عصر فردا در ورزشگاه دستغیب شیراز به مصاف هم می روند.

تیم فوتبال فجر سپاسی هفته گذشته برابر فولاد شکست خورد ولی در مقابل شاگردان تقوی در ورزشگاه انقلاب کرج موفق شدند یک گل صنعت نفت آبادان را شکست دهند.

از نکات جالب توجه این دیدار این است که شاگردان یاوری تاکنون شکست نخورده است. این تیم با 20 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و سایپای 21 امتیازی پنجم است.

بنا بر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سعید بخشی زاده به عنوان داور، این مسابقه حساس را سوت خواهد زد که علی‌رضا کهوری و حمید غمزه به عنوان کمک، وی را همراهی می کنند، همچنین جمشید محمدی داور چهارم و اسماعیل صفیری ناظر داوری این دیدار هستند.