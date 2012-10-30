مهر «شهروند - خبرنگار» می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح که از سوی مجله مهر ارائه و در ایام نمایشگاه هم به مرحله اجرا گذاشته شده، هر یک از بازدیدکنندگان می توانند تنها با پر کردن یک فرم، قابلیت های خود را برای فعالیت به عنوان شهروند - خبرنگار آزمایش کنند.

از جمله امتیازهای ویژه طرح شهروند - خبرنگار می توان به اعطای کارت خبرنگار افتخاری اشاره کرد؛ این کارت به افرادی تعلق خواهد گرفت که دست کم 1000 امتیاز پیش بینی شده در طرح مذکور را کسب کنند.

اهدای جایزه به آثار برگزیده از دیگر ویژگی های طرح شهروند - خبرنگار است. برای خبرها و عکس های ارسالی داوطلبان یک جشنواره فصلی برگزار خواهد شد و در آن از آثار برگزیده با اهدای جوایز تقدیر خواهند شد.

برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی از دیگر موارد پیش بینی شده در طرح شهروند - خبرنگار است که البته به خبرنگاران افتخاری برگزیده اختصاص دارد؛ آنها از سوی مجله مهر به شرکت در کلاس های آموزشی و تخصصی دعوت خواهند شد.

فرم مشخصات شخصی شهروند - خبرنگار خبرگزاری مهر در غرفه مهر واقع در راهروی اصلی شبستان محل برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها به علاقه مندان عرضه می شود.