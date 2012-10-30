بازار داغ انتصابات در دستگاه های اجرایی لرستان/ 12 تغییر در طول یک هفته!

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته گذشته بازار انتصابات در استان لرستان داغ بود تا ادارات آموزش و پرورش، منابع طبیعی، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و فرمانداری دورود شاهد تغییراتی در سطح مدیران خود باشند.

و اما در صدر این تغییرات اداره کل منابع طبیعی استان لرستان قرار دارد که به یکباره شش مدیر از مجموع 10 مدیر شهرستانی این اداره کل تغییر کردند.

در این راستا در خبر کوتاهی که بر روی خروجی سایت اطلاع رسانی این اداره کل قرار گرفت علیرضا احمدوند مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در احکامی برای شش اداره شهرستانی خود سرپرست مشخص کرد.

در این خبر آمده است که طی حکمی از طرف علیرضا احمدوند مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان محمد نریمانی، صیدموسی رستمیان، سعیدی فر، مهرداد رضایی، اکبر کبیری و اله نور محمدی به ترتیب به عنوان سرپرستان جدید منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های خرم آباد، دلفان، سلسله، الیگودرز، ازنا و کوهدشت منصوب شدند!

اما در همین هفته با استمرار تغییرات در اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان این بار رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز تغییر کرد.

در این راستا طی حکمی از سوی حجت الله کلانتری مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان محمدرضا محمدی به سمت رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز منصوب شد و از زحمات مسعود احمدی رئیس قبلی این اداره تقدیر و تشکر شد.

همچنین این هفته تغییر دیگری در آموزش و پرورش استان لرستان رخ داد تا سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان نیز تغییر کند.

در این زمینه نیز با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در محل نمازخانه اداره کل آموزش و پرورش علی محمد دریکوند به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان، منصوب و از زحمات غلام رضا نوری زاده معاون قبلی اداره کل تقدیر به عمل آمد.

علاوه بر انتصابات یاد شده دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با دو تغییر در سطح شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها در لیست ادارات دارای تغییر و تحول قرار می گیرد.

در این راستا طی یک هفته گذشته سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت معرفی و منصوب شدند.

با این تغییرات در سطح دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان طی مراسمی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر از خدمات دکتر فرهاد پارسا قدردانی و دکتر بهرام چنگایی بعنوان سرپرست جدید این شبکه معرفی شد.

همچنین در مراسمی مشابه در شهرستان کوهدشت ضمن تشکر و قدرانی از زحمات دکتر علی گرواند طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر احمد امرایی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت منصوب شد.

از سوی دیگر جامعه دانشگاهی استان نیز از قطار تغییر و تحولات جا نماند تا در طول یک هفته گذشته شاهد انتصاب رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی شهر خرم آباد باشیم. در این راستا حجت الاسلام قاسم متقی نیا که از مدیران بومی لرستان است جایگزین حجت الاسلام جمالزاده شد تا از شمار مدیران غیربومی لرستان یک نفر کم شود.

به هر حال با در نظر گرفتن ششمین تغییر رخ داده در سطح فرمانداریهای لرستان یعنی تغییر فرماندار دورود و انتصاب سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان در طول یک هفته گذشته استان لرستان شاهد 12 تغییر در سطح مدیران استانی و شهرستانی بوده است که به نظر یک رکورد در این حوزه محسوب می شود.