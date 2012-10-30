اعزام بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه طبق گزارشها در اوایل سال میلادی جاری چند کارگر در این نیروگاه که در شمال هند واقع شده است در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفتند.



قرار است گروه 12 نفره بازرسان از نیروگاه هسته ای راجستان بازدید کنند تا ایمنی فعالیتهای نیروگاه را براساس استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار دهند.



وینود کومار از مدیران این نیروگاه اعلام کرد که اولین حادثه در ابتدای تابستان امسال اتفاق افتاد و ۳۸ نفر از کارگران در نیروگاه راجستان در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفتند.



در رویدادی دیگر که پس از این حادثه رخ داد چهار کارگر که در حال مهر و موم بسته ای بودند در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفتند.



با توجه به همین حوادث بود که طرفداران محیط زیست با اعتراض به دولت هند از نبود نظارت کافی بر ایمنی نیروگاههای هسته ای این کشور انتقاد کردند.



لازم به ذکر است که بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از نیروگاه راجستان هند به درخواست دولت هند صورت گرفته است.

