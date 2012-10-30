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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

مهلت ارسال آثار به جشنواره هشتمین خورشید پایان آذر ماه اعلام شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره هشتمین خورشید پایان آذر ماه اعلام شد

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی آخرین مهلت ارسال آثار را به ششمین جشنواره هشتمین خورشید ولایت را پایان آذر ماه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مدنی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: آغاز طرح و اطلاع‌رسانی این جشنواره با دهه کرامت شروع شده و ارسال آثار به دبیرخانه تا پایان آذرماه ادامه دارد.

وی از برگزاری ششمین جشنواره هشتمین خورشید ولایت برای دانش‌آموزان داخل و خارج از کشور در مشهد خبر داد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی افزود: ابراز ارادت به ساحت مقدس علی بن موسی‌الرضا(ع) در قالب‌های هنری، بسترسازی برای بروز استعداد جوانان و نوجوانان و جهت‌دهی آن‌ در مسیر دینی و مذهبی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره دانش‌آموزی است.

مدنی اعلام نتایج را در اسفند ماه عنوان کرد و گفت: سرود، نقاشی، دلنوشته نامه‌ای به امام رضا(ع)، عکس، وبلاگ‌نویسی، شعر، خط‌ تحریر و قصه‌نویسی از رشته‌های شرکت در این جشنواره است که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی می‌توانند در رشته‌های دلنوشته، نقاشی و خط ‌تحریر شرکت کنند و دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه امکان شرکت در رشته‌های مختلف را خواهند داشت.

مدنی با اشاره به برگزاری دوازدهمین اردوی هماهنگ رضویون مدارس امام رضا(ع) گفت: از 7 تا 13 آبان ماه 6 هزار دانش‌آموز مدارس امام رضا(ع) به اردوی هماهنگ رضویون با محوریت نماز، اذان و نحوه وضو گرفتن می‌روند که تعدادی روحانی نیز برای آموزش در محل حضور دارند.

وی افزود: این اردو برای تمام مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به اردوگاه ثامن‌الحجج(ع) و مقاطع راهنمایی و متوسطه به اردوگاه شهید بهشتی گلمکان می‌روند.

کد مطلب 1732511

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