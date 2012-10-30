مهلت ارسال آثار به جشنواره هشتمین خورشید پایان آذر ماه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مدنی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: آغاز طرح و اطلاعرسانی این جشنواره با دهه کرامت شروع شده و ارسال آثار به دبیرخانه تا پایان آذرماه ادامه دارد.
وی از برگزاری ششمین جشنواره هشتمین خورشید ولایت برای دانشآموزان داخل و خارج از کشور در مشهد خبر داد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی افزود: ابراز ارادت به ساحت مقدس علی بن موسیالرضا(ع) در قالبهای هنری، بسترسازی برای بروز استعداد جوانان و نوجوانان و جهتدهی آن در مسیر دینی و مذهبی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره دانشآموزی است.
مدنی اعلام نتایج را در اسفند ماه عنوان کرد و گفت: سرود، نقاشی، دلنوشته نامهای به امام رضا(ع)، عکس، وبلاگنویسی، شعر، خط تحریر و قصهنویسی از رشتههای شرکت در این جشنواره است که دانشآموزان مقطع ابتدایی میتوانند در رشتههای دلنوشته، نقاشی و خط تحریر شرکت کنند و دانشآموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه امکان شرکت در رشتههای مختلف را خواهند داشت.
مدنی با اشاره به برگزاری دوازدهمین اردوی هماهنگ رضویون مدارس امام رضا(ع) گفت: از 7 تا 13 آبان ماه 6 هزار دانشآموز مدارس امام رضا(ع) به اردوی هماهنگ رضویون با محوریت نماز، اذان و نحوه وضو گرفتن میروند که تعدادی روحانی نیز برای آموزش در محل حضور دارند.
وی افزود: این اردو برای تمام مقاطع تحصیلی برگزار میشود که دانشآموزان مقطع ابتدایی به اردوگاه ثامنالحجج(ع) و مقاطع راهنمایی و متوسطه به اردوگاه شهید بهشتی گلمکان میروند.
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