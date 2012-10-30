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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

محمدی به مهر خبر داد:

تعاونی دهیاران آسارا برای حضور در نمایشگاه کشوری دستاوردهای شهرداریها و دهیاریها معرفی شد

تعاونی دهیاران آسارا برای حضور در نمایشگاه کشوری دستاوردهای شهرداریها و دهیاریها معرفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا گفت: شرکت تعاونی دهیاران این بخش به عنوان نماینده استان البرز برای حضور در نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای و دهیاریهای کشور برگزیده شده است.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: به دلیل این انتخاب نشستی با حضور اعضای هیئت مدیره این شرکت تعاونی تشکیل و با توجه به ظرفیتهای بخش آسارا برای حضور توانمند این تعاونی پیشنهادهایی مطرح شد.

وی گفت: با توجه به قابلیت های بخش از مناظر طبیعی و مواهب الهی، پتانسیلهای موجود شرکت تعاونی دهیاران بخش با مدیریت در طرح های بلند مدت مانند مدیریت پسماند،  اخذ مجوز آب معدنی، مدیریت پیست های اسکی و بهره مندی از قابلیت های بخش فعالیت های خوبی برای حضور در این نمایشگاه انجام خواهد شد.

محمدی یادآور شد: دهیاریهای حاضر در این نمایشگاه دستاوردها و اقدامات و عملکرد خود را با هدف انتقال تجربیات به یکدیگر، مشخص شدن نقاط ضعف و قوت دهیاریها، خدمت رسانی مطلوب به روستائیان زحمتکش و آشنایی مردم با دستاوردهای آنان، در معرض نمایش خواهند گذاشت.

محمدی گفت: در این جلسه مقرر شد بروشورهایی از مناطق زیبای بخش تهیه و در  کنار ارائه کارهای فرهنگی انجام شده در روستاها، محصولات تولیدی و سوغات محلی با هماهنگی تولیدکنندگان بومی در نمایشگاه ارائه شود.

اعلام آمادگی بخشداری آسارا برای حمایت از تعاونی دهیاری منتخب البرز در نمایشگاه کشوری

بخشدار آسارا همچنیین تاکید کرد: در خصوص ساماندهی بیشتر تشکلات تعاونی، بخشداری آمادگی و همکاری لازم را خواهد داشت.

 

کد مطلب 1732512

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