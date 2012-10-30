گفتمان علوی باید گفتمان غالب در جهان باشد/ کسانی که روز جزا اجازه صحبت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پرتال غدیر مؤسسه تبییان عصر امروز سه شنبه نهم آبانماه در محل این مؤسسه با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام خاموشی در این مراسم گفت: سادات در فرهنگ ما به خاطر نسبتشان با ائمه(ع)محل مراجعه مردم در روز عید غدیر هستند. این یک نهاد فرهنگی است و در مردم جا افتاده است. این به این دلیل نیست که سادات اعتبارشان را از مردم بگیرند بلکه به جهت اتصال آنها به منبع وحی است که مورد توجه مردم هستند.

وی افزود: در آیات قرآن به صراحت به امام علی(ع) و اهل بیتش اشاره شده است. در آیه تطهیر یا آیه‏ای که اشاره به بخشیدن انگشتر حضرت به هنگام نماز به سائل می‎کند از حضرت یاد شده است. در این آیه اشاره شده که آنان که در نماز بخشش می‎کنند و منظور علی(ع) است.

وی تأکید کرد: آیه دیگر در سوره دهر است که اشاره می‎کند آنها چه کسانی هستند که وجه الله بودند. در این آیه اشاره به خانواده حضرت علی(ع) است. در ماه رمضان این خانواده نذرکردند که افطارشان را به نیازمندان بدهند در شب اول فقیر آمد، شب دوم یتیم آمد و شب سوم مسکین آمد و سه شب افطار نکردند و وقتی پیامبر(ص) از روی چهره‎شان به این قضیه پی برد از خدا طلب مائده آسمانی برای آنها کرد و طعام آسمانی بر آنها نازل شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در روایات نقل شده از پیامبر نیز خداوند مستقیماً به علی(ع) اشاره دارد. در تفاسیر شیعی آمده که خداوند در روز قیامت فقط به ائمه (ع) اجازه صحبت کردن می‎دهد حتی اذن صحبت کردن در این روز از ملائکه هم گرفته می‎شود و اهل بیت (ع) هستند که شفاعت شیعیان را می‎کنند. در حدیثی معروفی آمده اگر علی(ع) نبود پیامبر را خلق نمی‏کردیم اگر فاطمه(س) نبود هردو را خلق نمی‎کردیم.

خاموشی یادآورشد: باید گفتمان غالب در جهان گفتمان علوی و شیعی باشد. باید ما در سایت‏ها چرایی علوی بودن خوددمان را بیشتر بیان کنیم. بخاطر وجود کامل ائمه و علی(ع) است که ما عقلاً و نقلاً به ایشان رجوع می‏کنیم. زیرا آنان خلوص قلب داشتند و قلبشان از نور الهی پر بود. گفتمان علوی هم برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی در مقابل سؤالی که برای حاکم شدن این گفتمان در جهان چه کرده اید پاسخ داد: ما درشبکه تبلیغی‏مان بالغ بر 55000 مبلغ به سراسر ایران ارائه می‏دهیم. بیان سیره اهل بیت و سرگذشت زندگی آنان، سبک زندگی اسلامی است که ما با سایت‏ها و کارهای تبلیغی به تقویت شناساندن سیره اهل بیت در جهان می‎پردازیم.

حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: تولید فیلم، انیمیشن، رمان و داستان از دیگر فعالیت‏های ماست. اخیراً یک کار به نام تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی با 140 جلد کتاب جیبی برای معرفی عالمان زبردست شیعی و ایرانی انجام داده ایم. البته همه دستگاه‏ها اعم از داخلی و خارجی و به ویژه در بروندادهای فرهنگی باید این گفتمان (علوی و شیعی) را بر جهان حاکم کنند. نظام سلطه با وهابی‏ها می‏سازد ولی در صدد آسیب رساندن به شیعه است زیرا مطالبه کنندگان و استقبال از شیعه درجهان زیاد است.

به گزارش مهر، در انتهای این مراسم حجت الاسلام خاموشی از سایت غدیر مؤسسه تبییان رونمایی کرد.