گفتمان علوی باید گفتمان غالب در جهان باشد/ کسانی که روز جزا اجازه صحبت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پرتال غدیر مؤسسه تبییان عصر امروز سه شنبه نهم آبانماه در محل این مؤسسه با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام خاموشی در این مراسم گفت: سادات در فرهنگ ما به خاطر نسبتشان با ائمه(ع)محل مراجعه مردم در روز عید غدیر هستند. این یک نهاد فرهنگی است و در مردم جا افتاده است. این به این دلیل نیست که سادات اعتبارشان را از مردم بگیرند بلکه به جهت اتصال آنها به منبع وحی است که مورد توجه مردم هستند.
وی افزود: در آیات قرآن به صراحت به امام علی(ع) و اهل بیتش اشاره شده است. در آیه تطهیر یا آیهای که اشاره به بخشیدن انگشتر حضرت به هنگام نماز به سائل میکند از حضرت یاد شده است. در این آیه اشاره شده که آنان که در نماز بخشش میکنند و منظور علی(ع) است.
وی تأکید کرد: آیه دیگر در سوره دهر است که اشاره میکند آنها چه کسانی هستند که وجه الله بودند. در این آیه اشاره به خانواده حضرت علی(ع) است. در ماه رمضان این خانواده نذرکردند که افطارشان را به نیازمندان بدهند در شب اول فقیر آمد، شب دوم یتیم آمد و شب سوم مسکین آمد و سه شب افطار نکردند و وقتی پیامبر(ص) از روی چهرهشان به این قضیه پی برد از خدا طلب مائده آسمانی برای آنها کرد و طعام آسمانی بر آنها نازل شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در روایات نقل شده از پیامبر نیز خداوند مستقیماً به علی(ع) اشاره دارد. در تفاسیر شیعی آمده که خداوند در روز قیامت فقط به ائمه (ع) اجازه صحبت کردن میدهد حتی اذن صحبت کردن در این روز از ملائکه هم گرفته میشود و اهل بیت (ع) هستند که شفاعت شیعیان را میکنند. در حدیثی معروفی آمده اگر علی(ع) نبود پیامبر را خلق نمیکردیم اگر فاطمه(س) نبود هردو را خلق نمیکردیم.
خاموشی یادآورشد: باید گفتمان غالب در جهان گفتمان علوی و شیعی باشد. باید ما در سایتها چرایی علوی بودن خوددمان را بیشتر بیان کنیم. بخاطر وجود کامل ائمه و علی(ع) است که ما عقلاً و نقلاً به ایشان رجوع میکنیم. زیرا آنان خلوص قلب داشتند و قلبشان از نور الهی پر بود. گفتمان علوی هم برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی است.
وی در مقابل سؤالی که برای حاکم شدن این گفتمان در جهان چه کرده اید پاسخ داد: ما درشبکه تبلیغیمان بالغ بر 55000 مبلغ به سراسر ایران ارائه میدهیم. بیان سیره اهل بیت و سرگذشت زندگی آنان، سبک زندگی اسلامی است که ما با سایتها و کارهای تبلیغی به تقویت شناساندن سیره اهل بیت در جهان میپردازیم.
حجت الاسلام خاموشی تصریح کرد: تولید فیلم، انیمیشن، رمان و داستان از دیگر فعالیتهای ماست. اخیراً یک کار به نام تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی با 140 جلد کتاب جیبی برای معرفی عالمان زبردست شیعی و ایرانی انجام داده ایم. البته همه دستگاهها اعم از داخلی و خارجی و به ویژه در بروندادهای فرهنگی باید این گفتمان (علوی و شیعی) را بر جهان حاکم کنند. نظام سلطه با وهابیها میسازد ولی در صدد آسیب رساندن به شیعه است زیرا مطالبه کنندگان و استقبال از شیعه درجهان زیاد است.
به گزارش مهر، در انتهای این مراسم حجت الاسلام خاموشی از سایت غدیر مؤسسه تبییان رونمایی کرد.
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