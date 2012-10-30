پنجمین اجلاس سالانه بزرگداشت غدیر در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اساتیدی همچون آیت الله شیخ محمد سند از اساتید حوزه علمیه نجف، آیت الله سیدعلی میلانی، آیت الله سیدجعفر سیدان، حجت الاسلام و المسلمین حسینی قزوینی، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی به عنوان سخنران در این اجلاس شرکت خواهند داشت.

همچنین 7نفر از اساتید برتر کشور در حوزه معارف اسلامی به خصوص در موضوع غدیر مقالاتی را پیرامون موضوع غدیر نگارش می‌کنند.

این مقالات توسط آقایان؛ دکتر سید علی موسوی گرمارودی، دکتر سیدحمید خوئی، استاد علی اصغر رضوانی، آیت الله کاردان، حجت الاسلام و المسلمین بنی هاشمی ، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری ودکتر هادی وکیلی رئیس دپارتمان تاریخ دانشگاه فروسی مشهد و دبیر علمی اجلاس سالانه بزرگداشت غدیر ارائه خواهد شد.

این خبر حاکی است، درمراسم افتتاحیه این اجلاس پیام آیت الله صافی گلپایگانی توسط فرزند ایشان قرائت خواهد شد.

گفتنی است پنجمین اجلاس غدیر به مدت 5 شب از روز پنج شنبه شانزدهم ذی الحجه تا روز دوشنبه با بیستم ذی الحجه در تالار ولایت هتل الغدیر مشهد، هر شب ساعت 20 برگزار خواهد شد.