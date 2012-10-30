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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

با اعتبار 42 میلیارد ریالی/

600 واحد مسکونی شهری برای مددجویان خراسان شمالی احداث می شود

600 واحد مسکونی شهری برای مددجویان خراسان شمالی احداث می شود

بجنورد- خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: با اعتبار 42 میلیارد ریالی از محل مصوبات سفر رهبر انقلاب به این استان، 600 واحد مسکونی شهری برای مددجویان احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امان الله حسین پور افزود: در سفر رهبر انقلاب به استان، احداث 600 واحد مسکونی شهری مددجویان کمیته  امداد تصویب شد که بخشی از این مصوبه، به خرید مسکن شهری اختصاص یافته است.

وی میزان برآورد ریالی احداث یا خرید این واحدها را 42 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سرانه ساخت هر یک از واحد های فوق 70 میلیون ریال پیش بینی شده است.

حسین پوراظهارداشت: ساخت مسکن جز موارد اولویت دار این نهاد است و بر این اساس کمیته امداد در تلاش است تا با ساخت واحد های مسکونی شهری و روستایی گام های موثری را در راستای رفاه حال مددجویان بردارد.

وی با اشاره به تامین سهم آورده مسکن مهر مددجویان تصریح کرد: سهم آورده وزارت رفاه  و نهاد رهبری هر یک 12 میلیارد ریال طی سالهای 92-93 پیش بینی شده است که امیدواریم با تامین این اعتبارت کار ساخت این پروژه ها هر چه زودتر آغاز شود.

وی درخصوص تامین اعتبارت از محل وزارت رفاه نیز گفت: وزارت رفاه متعهد شده است  18 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این پروژه ها را تامین کند.

کد مطلب 1732518

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