نایب قهرمانی فوتسال بسیج دانشجویی واحد رودهن در جشنواره ورزشی دانشگاههای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با مربیگری استاد رضا شرقی موفق به کسب مقام دوم مسابقات فوتسال دانشگاههای تهران شد.

سرپرست تیم فوتسال بسیج دانشجویی گفت: تیم فوتسال بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با حمایتهای علیرضا ایرانبخش رئیس این واحد و هادی پور مسئول بسیج دانشجویی به عنوان منتخب تیمهای فوتسال بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران به این مسابقات اعزام شد.

محمد مشکی باف افزود: تیم فوتسال بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با تلاش تمامی 12 بازیکن و مربیان توانست پس از انجام بازیهای دشوار در مراحل مقدماتی و تکمیلی به مقام نائب قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: این مسابقات به صورت تک حذفی و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در طول 10 روز برگزار شد.

گفتنی است، سرپرست تیم فوتسال بسیج دانشجویی از حمایتهای مسئولان بسیج دانشجویی استان تهران و دانشجویان که برای تشویق به این دانشگاه آمده بودند تشکر و قدردانی کرد.

کلاسهای آموزشی تیر اندازی با تفنگ بادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد

کلاسهای آموزشی تیر اندازی با تفنگ بادی برای دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برگزار شد.

بسیج دانشجویی چندی است در این واحد اقدام به برگزاری کلاس آموزش تیراندازی با تفنگ بادی برای دانشجویان دختر دانشگاه کرده است.

سرپرست خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی واحد رودهن، بومهن و سما چندی است در راستای ایجاد پویایی و نشاط در بین دانشجویان اقدام به برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی برای دانشجویان دانشگاههای زیر مجموعه کرده است.

فاطمه عرب قائنی افزود: با توجه به رویکرد ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن علیرضا ایرانبخش و با حمایتهای مسئول بسیج دانشجویی هادی پور واحد خواهران اقدام به طرح ریزی برنامه آموزشی یک ساله با مؤلفه افزایش حضور دانشجویان در برنامه های جمعی کرده است.

وی در پایان از زحمات تمامی اعضای شورای خواهران بسیج دانشجویی که در انجام رسالتهای پیش رو در بسیج دانشجویی مشغول فعالیت هستند تقدیر و قدردانی کرد.