به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال آی‌دی معلولان کشورمان در نخستین دیدار خود در جام جهانی این رشته با درخشش مهدی مولایاری فوتسالیست قمی به پیروزی رسید.



بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تیم ملی فوتسال آی دی معلولان کشورمان در حالی در نخستین روز از رقابت‌های فوتسال فرانسه با نتیجه پر گل 19 بر صفر از سد جمهوری چک گذشت که در این دیدار مهدی مولایاری درخشش فوق‌العاده‌ای داشت.



بدین ترتیب ملی پوشان کشورمان با پشت سرگذاشتن این دیدار امروز به مصاف مجارستان خواهند رفت، رقابت‎های فوتسال آی دی به میزبانی شهر لاروش فرانسه از هشتم تا چهاردهم آبان ماه با حضور هشت تیم در حال برگزاری است.



تیم ملی فوتسال آی دی معلولان ایران (افراد با هوش میانه) سال گذشته در جریان رقابت‌های جهانی که در کشور ایتالیا برگزار شد، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.



شکست سفیر قم در دیدار تدارکاتی در آستانه لیگ دسته اول والیبال کشور



سفیر قم در دومین بازی خود در مقابل پیشوای ورامین در آستانه رقابت های والیبال قهرمانی دسته اول باشگاه‌های کشور مغلوب شد.



تیم‌های والیبال سفیر قم و پیشوای ورامین در دیدار دوم از بازی‌های تدارکاتی خود دوشنبه شب در دیداری جذاب در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه حیدریان قم با یکدیگر رقابت کردند که برنده این مسابقه تیم والیبال پیشوای ورامین بود تا نماینده قم به دومین شکست خود مقابل حریف تن دهد.



در این دیدار که در حضور پر تعداد علاقمندان به والیبال برگزار شد، هر دو تیم بازی بسیار خوبی ارائه کردند که حاصل آن کشیده شدن بازی به گیم پنجم نیز بود اما در نهایت پیشوای ورامین موفق شد میزبان خود را با حساب 3 بر 2 مغلوب کند.



دو تیم سه روز قبل نیز در یک دیدار تدارکاتی در شهر وارمین به میدان رفته بودند که در آن مسابقه نیز تیم پیشوای ورامین توانسته بود با حساب سه بر دو سفیر قم را شکست بدهد در حالی که دو تیم برای لیگ دسته اول والیبال کشور آماده می شوند.



پنج سهمیه کشتی قم در مسابقات جوانان فرنگی کشور



فدراسیون کشتی به این هیئت سهمیه حضور پنج کشتی گیر را در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان کشتی فرنگی داده است.



این در حالی است که با شرکت برترین های کشور میزبانی رقابت های کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی جوانان به هیئت کشتی استان خوزستان واگذار شده است و بدین ترتیب روزهای آغازین آذر ماه، این دوره از پیکارها در شهر اهواز به انجام خواهد رسید.



با تصمیم کادر فنی تیم ملی، مسابقات در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم و بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد و در حالی که هیئت کشتی قم از پنج سهمیه شرکت در این دوره از پیکارها برخوردار شده است، خوزستان 20 نفر، مازندران 15 نفر، تهران 10 نفر، لرستان 8 نفر، اردبیل 6 نفر و سایر استان‌ها هر کدام 2 نفر می‌توانند به این مسابقات اعزام کنند.

