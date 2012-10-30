تظاهرات علیه اردوغان در برلین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، همزمان با آغاز دیدار " رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه از برلین پایتخت آلمان گروه های مخالف سیاستهای وی در دروازه معروف برندنبرگ تجمعی علیه او برگزار خواهند کرد.

در این تظاهرات که سازماندهی آن را فدراسیون اتحادیه های علوی آلمان بر عهده دارند بیش از 40 سازمان غیردولتی(NGO ) حضور دارند از جمله انجمن کردهای آلمان ، انجمن جوانان علوی آلمان، شورای ارامنه آلمان و فدراسیون آشوری ها حضور خواهند داشت.

سازمان دهندگان این تجمع، علت برگزاری این اعتراض را سیاستهای اردوغان در قبال سوریه اعلام کرده اند.

در بیانیه مخالفان، اردوغان به نسل کشی علیه کردها و علوی ها متهم شده و از او به عنوان یک دیکتاتوردرخاورمیانه نام برده شده است.