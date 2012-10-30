احمد دنیامالی عصر امروز سه شنبه ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص سفر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و محمد علی‌آبادی رئیس کمیته ملی المپیک به لوزان سوئیس جهت دیدار با ژاک روک رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت: هر چقدر مسئولان ایران مسائل ورزش را با تعامل پیگیری کنند، می تواند تاثیرگذار باشد. اینکه از چنین جلساتی چه چیزی دربیاید خیلی مهم است اما در این جلسات معمولا بحث های تکنیکی و فنی مطرح نمی‌شود و بیشتر تعارفات دیپلماتیک و غیره صورت می گیرد. با وجود این امیدوارم در این نشست به نتایج قابل قبولی برسند.

وی در پاسخ به این سوال که شکایت وزارت ورزش و جوانان از او به کجا رسید، اظهار داشت: این کج سلیقگی وزارت ورزش و جوانان برای کسی که 9 سال در ورزش شناخته شده است، بود. همه سوابق اجرایی من را به خوبی می دانند این رفتارها علاوه بر غیرحرفه ای بودن نابخردانه هم بود.

رئیس سابق فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه اعتقاد دارم مانند آحاد مردم باید به مراجع پاسخگو باشم، خاطرنشان کرد: در خصوص آقای وزیر ادعای شرف خواهم کرد. وزیر 7 الی 8 ماه دیگر بیشتر بر این پست نیست. آن کسانی که مانند اردستانی(مدیرکل حقوقی وزارتخانه) شکایت از من را امضا کردند هم باید پاسخگوی این امر باشند. مدت ریاست وزیر می گذرد، اما همچنان این حق برایم محفوظ است تا آخرین لحظه پای این قضیه هستم و هرگز کوتاه هم نخواهم آمد.

دنیامالی با بیان اینکه نگرانم که آقایان وقت را تلف کنند، افزود: نگران این هستم که بحث عمر قانونی کمیته ملی المپیک به اتمام برسد و خدای ناکرده بحث شورای انتقالی به میان کشیده شود.

وی ادامه داد: تا زمان قانونی دوره اعضای کمیته ملی المپیک دو الی سه ماه زمان باقی مانده است، اگر یک روز از این زمان بگذرد نه تنها IOCبلکه سازمان های داخلی هم آن را به رسمیت نشناخته و بحث شورای انتقالی به میان خواهد آمد.