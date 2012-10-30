غلامعلی اکبرآبادی در حاشیه تمرینات آماده سازی تیمش در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تیم هندبال صبای قم در نخستین مسابقه خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور میزبان تیم هیئت یزد خواهد بود.



میزبانی از هیئت یزد در هفته نخست لیگ دسته اول هندبال



وی اضافه کرد: فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه آغاز می‌شود و طی آن تیم هندبال صبای قم در نخستین مسابقه خود از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان از حریف یزدی خود پذیرایی می‌کند.



وی افزود: در پیکارهای لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور تیم های هیئت هندبال کرمانشاه، هیئت یزد، هیئت آمل، هیئت زنجان و پارس مس فلاورجان حضور دارند و همانند بازی دیگر گروه به شکل رفت و برگشت رقابت می کنند تا دو تیم به نیمه نهایی برود.



سرمربی اراکی تیم هندبال صبای قم با اشاره به وضعیت حال حاضر تیمش، اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان و باشگاه صبا می‌توانیم بازی‌های این فصل را با دلگرمی و انگیزه بالا در مجموعه ورزشی شهید حیدریان و در حضور مردم دوستدار هندبال قم برگزار کنیم.



وی ابراز داشت: امسال تیم بسیار خوبی داریم زیرا نفرات کاملا با انگیزه و مستعدی از بین هندبالیست های قمی در ترکیب تیم صبای قم داریم و برای تکمیل تیم و رفع نیاز به بازیکن کلیدی در برخی پست ها، پنج بازیکن جدید نیز به خدمت گرفته ایم.



بازیکن مطرح نیز به تیم‌های ملی و سایر تیم‌های لیگ برتر معرفی می کنیم



اکبرآبادی بیان داشت: در حال حاضر در دو نوبت صبح و عصر تمرینات بدنسازی و تمرینات تاکتیکی تیم صبای قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار می‌شود و خوشبختانه تیم در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.



وی یکی از بزرگترین دلایل انگیزه بازیکنان تیم هندبال صبای قم را در آستانه لیگ برتر امسال، داشتن حامی مناسب عنوان کرد و افزود: با این شرایط شرایط خوبی در تیم وجود دارد و ما توانستیم بازیکنان مطرحی جذب کنیم، به همین خاطر رویکرد ما در لیگ برتر امسال صعود به لیگ برتر هندبال خواهد بود.



سرمربی تیم هندبال صبای قم تأکید کرد: قم در رشته هندبال توانمندی و استعدادهای بالقوه‌ای دارد و معتقدم در صورتیکه بتوانیم از تیم صبا حاضر در لیگ دسته اول به خوبی حمایت کنیم، می‌توانیم در سال‌های آینده حتی بازیکن مطرح نیز به تیم‌های ملی و سایر تیم‌های لیگ برتر معرفی کنیم.

