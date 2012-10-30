لبنان خواهان گسترش روابط با روسیه در تمام زمینه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه عرب زبان روسیا الیوم، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان اعلام کرد کشورش به همکاری با روسیه در خصوص پروژه های نفت و گاز چشم دوخته است.



نجیب میقاتی گفت لبنان درصدد همکاری با روسیه در بخش نفت و گاز است و ابراز امیدواری می کند تا روسیه در این پروژه ها مشارکت کند.



میقاتی که با شبکه روسیا-24 گفتگو می کرد، اظهار داشت ما همواره از توسعه روابط میان لبنان و روسیه استقبال می کنیم، ما منتظر روس ها در کشورمان هستیم، ما منتظریم تا روس ها در لبنان سرمایه گذاری کنند، ما اکنون درصدد آماده سازی برای عقد مناقصه هایی در بخش نفت و گاز هستیم و در عین حال بر مشارکت روسیه و استفاده از تجارب شرکتهایمان حساب باز می کنیم.

وی افزود زمینه های زیادی برای همکاری میان روسیه و لبنان به ویژه زمینه اقتصادی وجود دارد، لبنان همواره از توسعه ارتباطات و روابط با روسیه استقبال کرده و می کند.