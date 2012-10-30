اولویت در متون درسی حفظ اصالت حوزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در بازدید از مرکز تدوین متون درسی حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: مرکز تدوین متون حوزه سالیانی است که شکل گرفته و مراحل مختلف داشته و در حال حاضر نیز به شکل یک مرکز اداره می‌شود.



وی افزود: این مرکز کارهای خوبی در دست اقدام دارد که برنامه 6 ساله برای سطح یک از جمله آن کارهاست.



حوزه نیازمند متونی مناسب برای تقویت مسائل آموزشی است



عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: حوزه نیازمند به یک سری متون مناسبی است تا بتواند کارها را از نظر آموزشی تقویت کند.



وی با بیان اینکه معتقدم در تدوین متون درسی اتقان علمی طلبه‌ها باید کاملاً مورد توجه قرار بگیرد یادآور شد: اگر متنی در سطوح پایین جا به جا شود با حفظ اصالت‌های حوزه و توجه به اتقان و ارتقای علمی طلاب است.



روشمند بودن متونی که برای تدریس در حوزه بکار می روند امری ضروری است



آیت‌الله حسینی بوشهری ادامه داد: آنچه مورد نظر ما است روشمند بودن متونی است که برای تدریس گذاشته می‌شود، به خصوص برای کسانی که وارد حوزه می‌شوند چرا که آنان در محیط‌های مختلف آموزشی با متون دارای چارچوب‌ و روشمند آشنا هستند.



معاون جامعه مدرسین، ارتقاء بنیه علمی طلاب در کنار اخلاق را یک دغدغه جدی عنوان کرد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: در برنامه 6 ساله تدوین متون سطح یک، متونی که قابلیت بازنگری دارند مورد بازنگری قرار می‌گیرند البته متونی که اصالت های خاص خود را دارند و مورد نظر بزرگان حوزه است همان متون استفاده می‌شود و نهایت تلاش ما این است که طلبه‌ها براساس آن پایه‌های علمی خود را تکمیل کنند.

