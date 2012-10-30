اگر ارز همین شرایط را دنبال کند در آینده مشکل خواهیم داشت

مهدی علی‌نژاد عصر امروز سه شنبه ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص اعلام کمیته ملی المپیک مبنی بر خارج شدن دو مربی خارجی ووشو از ایران اظهار داشت: در کل سه مربی خارجی در ووشوی ایران فعالیت می کردند که قرارداد دو نفر از آنها در پایان شهریور و دیگری در مهر به اتمام رسید. بنابراین این بحث ها در خصوص این مربیان مطرح نیست چرا که آنها اصلا قراردادی با ما ندارند.

وی با بیان اینکه مربیان چینی در رشد ووشو تاثیرگذار بودند، افزود: نیاز داریم برای ادامه کار خود از مربیان چینی بهره ببریم تا ووشو همچنان در راه پیشرفت قدم بگذارد. امسال رقابت بین المللی نداریم و باید دید که سال آینده شرایط چگونه است مطمئنا اگر ارز در همین شرایط باشد، کار دشواری خواهیم داشت و برنامه های ما خراب می شود.

علی‌نژاد با بیان مشکلات مالی فدراسیون تصریح کرد: همه فدراسیون ها مشکل مالی دارند و مطمئنا ما هم مستثنی نیستیم. تنها 34 درصد اعتبارات را در سال جاری گرفتیم اگر بخواهیم موفقیت ها تداوم داشته باشد، باید از نظر مالی حمایت شویم.