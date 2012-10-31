  1. فرهنگ و ادب
۱۰ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۰

امروز در نمایشگاه انجام می‌شود

بازی داوود رشیدی و جمشید مشایخی بر صحنه مطبوعات

بازی داوود رشیدی و جمشید مشایخی بر صحنه مطبوعات

داوود رشیدی و جمشید مشایخی دو هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما امروز در نشست سرای روزنامه‌نگاران ایران با عنوان «بازی بر صحنه مطبوعات» حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نشست‌های تخصصی سرای روزنامه نگاران ایران در چهارمین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام شد.

امروز چهارشنبه 10 آبان ساعت 10 صبح در نخستین برنامه این نشست‌ها، محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در برنامه ای با عنوان «سرای روزنامه نگاران ایران در تصویر چهار» حضور خواهد یافت.

ساعت 11 نیز ویژگی‌های شعر نوجوانانه قیصر امین پور در نشستی با حضور سه شاعر بابک نیک طلب، اسدالله شعبانی و مهدیه نظری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست مطبوعاتی محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز ساعت 14 برگزار می‌شود.

ساعت 16:30 نیز مجید اخشابی و حسام الدین سراج به بررسی پژواک موسیقی در مطبوعات ایران می‌پردازند.

بازی بر صحنه مطبوعات عنوان آخرین نشست فردای سرای روزنامه نگاران ایران است که ساعت 18 با حضور داوود رشیدی و جمشید مشایخی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1732533

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