  1. دين، حوزه، انديشه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

رونمایی از پرتال غدیر؛

پرتال غدیر مؤسسه تبیان رونمایی شد/ تبیان را به کردی بخوانید

پرتال غدیر مؤسسه تبیان رونمایی شد/ تبیان را به کردی بخوانید

مراسم رونمایی از پرتال غدیر مؤسسه تبیان با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در محل این مؤسسه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پرتال غدیر مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان عصرامروزسه شنبه نهم آبانماه در محل این مؤسسه با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دکترطالب‌پور مدیرعامل موسسه تبیان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر طالب پور گفت: اهمیتی که مقام معظم رهبری به مدیریت فضای مجازی کشور داده‏اند منجر به تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور شد تا بر این فضا مدیریت و کنترل بیشتری داشته باشیم. بحث تولید محتوا و زیرساخت‏های فنی و رفع نیاز کاربران مورد توجه ما قرار گرفت. تبیان بزرگترین مؤسسه کشور در بحث اطلاع رسانی است.

وی افزود: در مساجد و مدارس سرویس اینترنت پاک را ارائه دادیم. در بحث محتوا 10 سال است که حجم وسیعی از اطلاعات علمی مذهبی را ارائه می‏دهیم.

طالب پور تصریح کرد: در کنار بحث زیرساخت و محتوا و نیاز کاربران، بحث مدیریت بر فضای مجازی هم اضافه شده که در این زمینه هم کار شده است.

در ادامه این مراسم مهدوی سردبیر سایت مؤسسه تبیان گفت: پرتال از بخشهای مختلف تشکیل شده که در بخش گنجینه‏ها، به صورت فایل صوتی و فیلم و تصویر مطالب مربوط به غدیر را جمع آوری شده است. از بخشهای دیگر، بخش تحفه‌های غدیر است که شامل فروشگاه اینترنتی است.

وی افزود: همچنین معرفی محصولات فرهنگی غدیر اعم از مراکز غدیر و مساجد و مراکز اسلامی خارج از کشور، خطابه غدیر به شش زبان زنده دنیا، مسابقه اینترنتی، معرفی کتب و مقالات غدیر از دیگر بخش‌های این پرتال هستند. این پرتال، پرتال جامعی از همه فعالیت‏ها و احادیث و آیات و روایات مربوط به غدیر و امام علی(ع) و نهج البلاغه است.

در این مراسم از سایت زبان کردی تبیان که هفتمین زبان به کارگرفته آن است و بخش لذت رشد در آشپزی که آموزش 270 نوع غذا اعم از سالاد و دسر و انواع غذاهاست نیز رونمایی شد.
کد مطلب 1732535

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