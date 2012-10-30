پرتال غدیر مؤسسه تبیان رونمایی شد/ تبیان را به کردی بخوانید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پرتال غدیر مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان عصرامروزسه شنبه نهم آبانماه در محل این مؤسسه با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دکترطالب‌پور مدیرعامل موسسه تبیان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر طالب پور گفت: اهمیتی که مقام معظم رهبری به مدیریت فضای مجازی کشور داده‏اند منجر به تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور شد تا بر این فضا مدیریت و کنترل بیشتری داشته باشیم. بحث تولید محتوا و زیرساخت‏های فنی و رفع نیاز کاربران مورد توجه ما قرار گرفت. تبیان بزرگترین مؤسسه کشور در بحث اطلاع رسانی است.

وی افزود: در مساجد و مدارس سرویس اینترنت پاک را ارائه دادیم. در بحث محتوا 10 سال است که حجم وسیعی از اطلاعات علمی مذهبی را ارائه می‏دهیم.

طالب پور تصریح کرد: در کنار بحث زیرساخت و محتوا و نیاز کاربران، بحث مدیریت بر فضای مجازی هم اضافه شده که در این زمینه هم کار شده است.

در ادامه این مراسم مهدوی سردبیر سایت مؤسسه تبیان گفت: پرتال از بخشهای مختلف تشکیل شده که در بخش گنجینه‏ها، به صورت فایل صوتی و فیلم و تصویر مطالب مربوط به غدیر را جمع آوری شده است. از بخشهای دیگر، بخش تحفه‌های غدیر است که شامل فروشگاه اینترنتی است.

وی افزود: همچنین معرفی محصولات فرهنگی غدیر اعم از مراکز غدیر و مساجد و مراکز اسلامی خارج از کشور، خطابه غدیر به شش زبان زنده دنیا، مسابقه اینترنتی، معرفی کتب و مقالات غدیر از دیگر بخش‌های این پرتال هستند. این پرتال، پرتال جامعی از همه فعالیت‏ها و احادیث و آیات و روایات مربوط به غدیر و امام علی(ع) و نهج البلاغه است.

در این مراسم از سایت زبان کردی تبیان که هفتمین زبان به کارگرفته آن است و بخش لذت رشد در آشپزی که آموزش 270 نوع غذا اعم از سالاد و دسر و انواع غذاهاست نیز رونمایی شد.