به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی عصر سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سایپای البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کنونی لیگ برتر و امتیازات نزدیک تیم ها افزود: پیچدگی امروز لیگ برتر فوتبال کشور به دلایل غیر فوتبالی بر می گردد.

وی تصریح کرد: زمانی که سرمایه کم و امکانات محدود است باید با مهارت بیشتری به فکر ساماندهی به این فوتبال بود در حالیکه امروز چنین رویکردی در فوتبال ایرانی وجود ندارد.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز با اشاره به اینکه متمول ترین تیم فوتبال کشور نیز با مشکلات مالی رو در رو است، یادآور شد: بر خلاف آنچه در جامعه گفت می شود در فوتبال پول زیاد هزینه نمی شود.

تقوی افزود: حرف هایی که در خصوص وجود پول های زیاد در فوتبال زده می شد باعث شده که بازیکن سازی و توجه به نخبگان را از دست بدهیم و سر خودمان را به بازی های روزمره گرم کرده ایم.

مشکلات اقتصادی سایپا از بین می رود

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص تاثیر مشکلات اقتصادی شرکت سایپا بر روی تیمداری این شرکت، گفت: مشکلات در حال حاضر وجود دارد اما هیچگونه تاثیری بر روند نتیجه گیری ما نخواهد گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز افزود: بازیکنان به این تیم علاقه دارند و به طور حتم اینگونه مشکلات را تحمل می کنند زیرا اعتقاد همگان است که این مشکلات به زودی از بین خواهد رفت.

تقوی یادآور شد: فوتبال یک شغل است و شغل یک فرد بخشی از شرف او به حساب می آید بنا بر این باید از تمام توان خود برای موفقیت این تیم تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه متولیان فوتبال باید از تیم های سازنده حمایت بیشتری داشته باشند تاکید کرد: تیم هایی که سازنده بازیکن و مربی هستند باید مورد توجه و تایید مسئولین ورزش و فوتبال قرار گیرند که در این راستا باید حمایت های مختلفی از این تیم ها انجام شود.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز افزود: رویکرد تیم ما حمایت از جوانان و ساختن بازیکنان با استعداد است که در این راستا باید از این تیم و تیمی مثل فجر شهید سپاسی شیراز حمایت شود.

شیراز در حوزه بازیکن سازی در فوتبال تاثیرگذار است

تقوی با اشاره به اینکه تیم های شیرازی از گذشته تا کنون بازیکنان و مربیان بزرگی را به فوتبال ایران معرفی کرده اند، گفت: تیم هایی مثل برق شیراز و فجر شهید سپاسی از گذشته تاکنون تاثیر فراوانی بر فوتبال ایران داشته اند زیرا بسیاری از بازیکنان مطرح فوتبال کشور از شهر شیراز معرفی شده اند.

وی تصریح کرد: جای تیم پرسابقه برق شیراز در لیگ برتر بسیار خالی است اما تیم فجر شهید سپاسی نیز به خوبی توانسته شخصیت فوتبال شیراز و فارس را در لیگ برتر حفظ کند.