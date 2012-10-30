دولت قافیه فرصت های رسانه ای را به مجلس باخت!

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در حال سپری کردن سومین روز خود در مصلای بزرگ تهران است. البته این نمایشگاه هم مانند هر اتفاق دیگری برای خود حاشیه هایی دارد.

* این دوره از نمایشگاه مطبوعات در حالی فردا به نیمه راه خود می رسد که همچنان شاهد غیبت اعضای کابینه در آن هستیم.

* تاکنون بجز وزیر ارشاد که در آیین افتتاحیه نمایشگاه حضور یافت، هیچ یک از دیگر وزرای دولت محمود احمدی نژاد به مصلی نیامده اند و این در حالی است که در همین سه روز شاهد حضور چند تن از وزرای عزل شده دولت دهم از جمله منوچهر متکی در نمایشگاه بوده ایم.

* با آغاز سومین روز نمایشگاه به مرور چهره های سیاسی از طیف های مختلف به نمایشگاه آمدند. حضور آنها در فضای نمایشگاه فرصتی شد برای خبرنگاران تا سوالات انتخاباتی خود را با آنها در میان بگذارند و همین باعث شده که نمایشگاه مطبوعات فضایی انتخاباتی به خود بگیرد.

* علیرغم غیبت اعضای کابینه - البته وزرای آن - در نمایشگاه، امروز حضور نمایندگان مجلس در نمایشگاه مطبوعات تقریباً پررنگ بود.

* مرتضی آقاتهرانی و احمد سالک رئیس و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و بیژن نوباوه دیگر عضو این کمیسیون از جمله این افراد بودند که به بیشتر درخواست ها برای حضور در غرفه ها پاسخ مثبت دادند و صد البته از این فرصت برای بیان نظرات خود در موضوعات مختلف استفاده کردند.

* مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مهدی کوچک زاده از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که امروز میهمان اصحاب رسانه در مصلی بودند.

* یکی از چهارراه های شلوغ نمایشگاه امسال جلوی غرفه یکی از سایت های خبری - تحلیلی دانشجویی واقع شده که مسئولان غرفه مربوط به این سایت به صورت «خودجوش» برای آن نامگذاری هم کرده اند؛ چهارراه دانشجو.

* در این بخش بازدیدکنندگانی که پیگیری مسائل سیاسی از علائقشان است، آزادانه در مورد موضوعات سیاسی روز با یکدیگر بحث و در پاره ای اوقات جدل می کنند. یکی از موضوعاتی که امروز در چهارراه دانشجو مورد بحث بود، احتمال حمله نظامی غرب به ایران و وظیفه مردم در قبال این موضوع در این شرایط حساس بود.

* در شرایطی که بسیاری از روزنامه ها با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند و طبیعتاً برخی از آنها امسال نمی توانند شماره روز خود را به صورت رایگان به مخاطبان عرضه کنند، برخی که عمدتاً هم از بودجه های دولتی ارتزاق می کنند، همچنان این رویه را ادامه داده اند و حتی با اصرار از مخاطبان می خواهند که یک نسخه از روزنامه شان را ببرند.

* امسال هم گویا آیین نامه نمایشگاه مطبوعات در پرانتز قرار گرفته که برخی غرفه ها بدون هیچ مشکلی و علیرغم اعتراض های آشکار و پنهان دیگر غرفه داران و بازدیدکنندگان از هر وسیله الکترونیکی صوتی برای معرفی خود به مردم استفاده می کنند.

* این مسئله در حالی است که پدرام پاک آیین از مسئولان ارشد اجرایی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های به خبرنگار مهر گفته است: غرفه ها باید به ضوابط نمایشگاه پایبند باشد و اگر تخلفی صورت گیرد، ما سعی می کنیم دوستانه با آن برخورد کنیم.

* نقاشی چهره از دیگر هنرهایی است که امسال تبلور عجیبی در بخش نشریات کودک نمایشگاه مطبوعات دارد؛ این قسمت از نمایشگاه که در انتهای راهروی اصلی واقع شده، متشکل از غرفه هایی است که تقریباً یکی در میان چهره کودکان را به اَشکال مورد علاقه آنها درمی آورند؛ از «تام و جری» گرفته تا «هاج زنبور عسل»!

* همچنین امسال برگزارکنندگان نمایشگاه با ارائه بن هایی با تخفیف ویژه، امکان خرید نشریات را برای مراجعه کنندگان فراهم آورده اند. مردم عادی می توانند با ارائه 5 هزار تومان مبلغ 20 هزار تومان بن دریافت کنند که این رقم برای خبرنگاران و طلاب معادل 2 هزار تومان به ازای 20 هزار تومان بن بود.