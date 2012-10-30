به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار در نشست خبری پس از دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سپاهان که عصر امروز سه شنبه در ورزشگاه شهید دستگردی با برتری 4 بر 3 زردپوشان برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خیلی هیجان انگیزی بود. به بازیکنانم تبریک می گویم که در جریان بازی چند بار با اینکه از تیم حریف عقب افتاده بودیم نتیجه را جبران کرده و در نهایت توانستیم بازی را ببریم.

وی در همین خصوص افزود: آغاز بدی داشتیم و فکر نمی کردیم ظرف 15 دقیقه دو گل از تیم حریف عقب بیافتیم اما هر چقدر مسابقه ادامه پیدا کرد بهتر و بهتر شدیم که این موضوع باعث شد انگیزه بازیکنان ما بالا رود. خوشبختانه بازیکنان ما با اعتماد به نفس بالایی که در نیمه دوم به دست آوردند توانستند نتیجه 2 بر یک را جبران کرده و حتی در نهایت برنده بازی باشند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: وقتی تیم حریف سه بر یک از ما پیش افتاد اختیار عمل را از دست دادند و ما با گرفتن کنترل بازی نتیجه را در پایان به سود خود تغییر دادیم.

کرانچار با تاکید بر اینکه مشکلات دفاعی تیم ما مانند بازی با تراکتورسازی همچنان پابرجاست گفت: ما 7 گل پیاپی را در دو بازی خوردیم که این بازی نشان می دهد در خط دفاعی خود مشکل داریم اما مطمئن باشید با وقفه ای که در رقابت های لیگ برتر ایجاد می شود زمان کافی برای برطرف کردن این مشکل خواهیم داشت تا با اصلاح مشکلات دفاعی خود آماده برگزاری بازی بزرگ مقابل تیم استقلال باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اخراج بازیکن تیم نفت چقدر تاثیر در برد تیم شما داشت گفت: اخراج بازیکن تیم نفت قطعا در برد تیم ما تاثیر داشت اما ما نیز دست به ریسک بزرگی زده و با چهار مهاجم و یک هافبک دفاعی درون زمین بی رحمانه به دروازه تیم نفت حمله کرده و تیم را رو به جلو حرکت دادیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص ناراحتی دو بازیکن نیمکت نشین این تیم پس از برد سپاهان خاطرنشان کرد: الان نمی توانم در خصوص این موضوع اظهار نظر کنم چون به دلیل هیجان بازی تمرکز من فقط بر روی مسابقه بود اما مطمئن باشید با کمک همکارانم این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. من باید ببینم این دو بازیکن چه کسانی بودند.

وی افزود: اگر چنین چیزی صحت داشته باشد این بازیکنان باید بدانند که با این حرکات خود ابتدا ضربه به هواداران، سپس باشگاه ، بعد همبازیان خود و در نهایت به من می زنند. من اهل گفتمان هستم و باید ببینم که در صورت وقوع این اتفاق دلیل آن چه بوده است.

کرانچار در خصوص تعویض محرم نویدکیا و احمد جمشیدیان خاطرنشان کرد: نویدکیا و جمشیدیان ریتم بازی حریف را گرفته بودند و من از عملکرد این دو راضی هستم. روند بازی باعث شد تا با تعویض آنها تعادل را برقرار کرده و کنترل بازی را در دست بگیریم.

وی در خاتمه در خصوص عمادرضا تصریح کرد: عمادرضا شش ماه است که در تمرینات حضور نداشته و جایگاه وی در تیم به حالت تعلیق درآمده است. اگر وی بتواند از باشگاه سپاهان رضایت نامه بگیرد من هیچ مشکلی با جدایی وی ندارم و این بازیکن عراقی هر تصمیمی را که خواست می تواند اتخاذ کند.