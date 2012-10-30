اردوغان تو یک دیکتاتوری / مردم دیگر تو را نمی خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه " حریت" چاپ ترکیه ،" کمال قلیچداراوغلو" رهبر بزرگترین حزب مخالف ترکیه در اعتراض به ندادن مجوز تجمع به مخالفان دولت در روز ملی ترکیه و سرکوب خشن معترضان توسط پلیس این کشورخطاب به " اردوغان" نخست وزیر این کشور گفت : تو با چه منطقی مجوز نمی دهی؟ باید برای تو عنوان جدیدی پیدا کرد. فرق تو با دیگر دیکتاتورهای(عرب) خاورمیانه چیست؟

وی با اشاره به اظهارات اردوغان که معترضان سیاستهایش را اوباش خوانده بود، افزود: اردوغان دیگر نمی تواند بین مردم برود و برای آنها دست تکان دهد، زیرا مردم دیگر او را نمی خواهند.

قلیچداراوغلو گفت : به ذهنیت اردوغان توجه کنید، وی به شهروندان 80 ساله ، کودکان و افراد معلولی که در مراسم روز ملی کشورشان شرکت کرده اند و فقط پرچم در دست دارند، عنوان اوباش می دهد!

گفتنی است در جریان اعتراض روز گذشته مخالفان دولت اردوغان به سیاستهای وی در روزملی ترکیه درگیریهایی شدیدی میان پلیس و معترضان به وجود آمد که با پاسخ سخت پلیس این کشور روبرو شد.