تلاش برای پیشرفت و آبادانی جامعه عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه الهی قمشه ای ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در همایش چهره‌های ماندگار شهرضا اظهار داشت: بنده دوران کودکی و نوجوانی خود را در بین مردم فرهیخته و فرزانه شهرضا گذرانده‌ام و همواره از مردم شهرضا به عنوان مردمی فرهنگ دوست یاد می‌کنم.

وی ادامه داد: بی نیازی و بی ادعایی به عنوان دو خصیصه بارز مردم شهرضا در سطح کشور مطرح است و این به عنوان یک سند بزرگ افتخار برای هر شهرضایی به شمار می‌رود.

این استاد برجسته دانشگاه با اشاره به جایگاه اعیاد قربان و غدیر گفت: رهایی از بند هوای نفس و دوری از خود خواهی جزو مهم‌ترین تاکیدات حضرت علی(ع) به انسان‌هاست و به همین دلیل شاعران و ادیبان ما همواره زیباترین ستایش‌ها را در باب شخصیت و منش حضرت امیر داشته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به دلایل استقبال از ادبیات فارسی در سطح ملل مختلف جهان گفت: از آنجایی که ادبیات ما برخواسته از فطرت پاک الهی است و به نوعی تجلی و مظهر حضرت پرورگاربه شمارمی رود و همواره در راستای نمایش زیبایی‌های عالم هستی تلاش می‌کند تمامی جهانیان را محو خود کرده است.

الهی قمشه ای اضافه کرد: برخی افراد گمان می‌کنند که این جهان بدون هیچ گونه نظم و حسابی در حال گذر است این در حالی است که این نوع تفکر نشات گرفته از تفکرات دنیای غرب است .

وی با اشاره به اهمیت اخلاق مداری در جامعه امروزی بیان داشت: باید به این موضوع مهم اشاره کنیم که انسان نتیجه اعمال و رفتارهای خود را در نهایت می‌بیند و باید مراقب باشیم که با رفتار و کردار خود زمینه رنجش هیچ انسانی را در این دنیای فانی ایجاد نکنیم.

جوانان از زرق و برق دنیا دوری کنند



این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت متعالی حکیم الهی قمشه ای(ره) و مصاحبت روزانه ایشان با عموم مردم تصریح کرد: بنده تا سن 35 سالگی همواره به مصاحبت و هم نشینی در محضر پدر مشغول بودم و با وجود گذشت سال‌های زیاد از آن دوران همواره صدای پرطنین مرحوم پدر را احساس می‌کنم.

الهی قمشه ای با تشریح اهمیت دوری گزینی از مسائل دنیوی گفت: یکی از سفارش‌هایی که بنده همواره نسبت به دانشجویان خود داشته‌ام بحث دوری کردن از زرق و برق‌های دنیوی است چرا که ما اعتقاد داریم تمامی دارایی انسان به ملک و اموال دنیوی خلاصه نمی‌شود .

وی با تشریح اهمیت توجه به صنعت کشاورزی در کشور افزود: برگزاری جشنواره ملی انار و سفال شهرضا به عنوان یک حرکت عظیم و فاخر در راستای نیل به اهداف کلان در این حوزه مطرح است و باید برنامه ریزی‌ها به شکلی باشد که زمینه بی نیازی به دنیای غرب در تمامی زمینه‌ها در شورا مهیا شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: هر حرکتی در راستای پیشرفت و آبادانی کشور زمینه وحدت و یکپارچگی انسان‌ها را ایجاد می‌کند و همگان باید در این زمینه به هر شکل ممکن تلاش کنند.