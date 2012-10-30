جدال تیم پیروزی شیروان و عقاب تهران برنده نداشت

مجید باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور، عصر سه شنبه تیم پیروزی شیروان در ورزشگاه تختی اسفراین به مصاف عقاب تهران رفت که این بازی در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم، با تساوی بدون گل به پایان رسید.

وی اضافه کرد: تیم پیروزی در دقیقه 60 این دیدار به یک ضربه پنالتی دست یافت اما روح الله جزایری نتوانست این ضربه را به گل تبدیل کند و سرانجام بازی با همان نتیجه صفر- صفر به پایان رسید.

به گفته باقرزاده با این تساوی تیم پیروزی چهار امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده بندی لیگ دسته سه فوتبال کشور قرار گرفت.

وی افزود: در این دیدار سلمان مرادی به همراه دو کمک خود، محسن صادقلو و محمدحسن مظفری قضاوت بازی را بر عهده داشت.

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس این تیم پس از انجام سه بازی در رقابت های لیگ دسته سه فوتبال کشور؛ یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی تصریح کرد: پیروزی شیروان 15 آبان ماه در هفته پنجم این مسابقات در ورزشگاه آزادی قوچان به مصاف تیم شهرداری این شهر می رود.

این تیم پیش از این در دیدارهای هفته دوم و سوم خود به ترتیب برابر تیم های پارس فوتبال چالوس و شهرداری بهشهر یک شکست و یک پیروزی کسب کرده بود.

تیم پیروزی شیروان در هفته نخست مسابقات، در حالی که قرار بود به مصاف تیم همت گنبد برود، این دیدار به علت بروز برخی مشکلات به تعویق افتاد و بنابراین این تیم هم اکنون یک بازی عقب افتاده از هفته نخست رقابت ها دارد که در هفته های آینده و در زمان اعلامی کمیته لیگ دسته سه فوتبال کشور برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال پیروزی شیروان به مربیگری حمید باقرزاده، به عنوان تنها نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های این فصل لیگ دسته سه فوتبال کشور، در گروه نخست این مسابقات قراردارد.

پیروزی شیروان در گروه خود با تیم‌های عقاب تهران، شهرداری اسلام شهر، همت گنبد، شهرداری بهشهر، شهرداری قوچان، پیام مشهد و پارس فوتبال چالوس هم گروه است.