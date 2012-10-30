شهرضا مهد زایش و پرورش مفاخر علمی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار خان احمدی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار شهرضا با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شهرستان شهرضا به عنوان یک شهر مهم و برجسته در زمینه تربیت و پرورش عالمان، نخبگان، فرهیختگان، فرزانگان و مدیران کار آزموده در سطح کشور مطرح است.

وی ادامه داد: باید به این موضوع اذعان کنیم که مفاخر شهرضایی همواره در زمینه‌های مختلف در عرصه‌های بین‌المللی مایه مباهات و فخر ایران زمین شده‌اند.

شهردار شهرضا با اشاره به اهداف متعالی برگزاری همایش چهره‌ها ی ماندگار گفت: نسل جوان امروز شهرضا باید بداند و آگاه باشد که شهرضا در دوران گذشته با تمامی مشکلات و کمبودهایی که به آن دچار بود فرزانگانی همچون حکیم الهی قمشه ای(ره)،آیت الله سید حسن مدرس(ره)، شهید همت، پرفسور حبیب الله هدایت و صدها فرزانه دیگر را در دامن خود پرورش داد و به جهانیان عرضه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ایجاد روحیه خودباوری در نسل جوان گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مدیران کار آزموده شهرضایی در سطح کشور مطرح هستند که در این بین می‌توانیم به حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات اشاره کنیم.

خان احمدی اضافه کرد: معرفی شهرضا به عنوان شهر زایش و پرورش انسان‌های بزرگ باید به شکل شایسته در آینده پیگیری شود .

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با شکوه تعداد 9 نفر از مفاخر صاحب نام و برجسته شهرضا در عرصه‌های مختلف به شکل شایسته‌ای تجلیل شد اسامی چهره‌های ماندگار شهرضا که در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند، شامل: حجت الاسلام حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات دولت دهم)،پروفسور حبیب الله هدایت(پدر علم تغذیه ایران)، آیت الله محی الدین الهی قمشه ای(ره) ( مترجم شهیر قرآن کریم)، آیت الله سید حسن مدرس (مبارز و سیاست مدار)، سردار سرلشگر شهید ابراهیم همت(فرمانده لشگر محمد رسول الله)، آیت الله محمد علی اسماعیل پور قمشه ای (مجتهد و مفسر قرآن کریم)،حسین دهقان (معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور)، مرحوم استاد قاسم سیاره(شاعر) و مرحوم محمد شیر علی شهرضا (نخبه برجسته بین‌المللی) است.



