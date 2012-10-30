به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران عصر امروز سه شنبه در سالن والیبال ورزشگاه آزادی با نتیجه 3 بر صفر مقابل تایلند به برتری رسید و با راهیابی به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا، حضور خود را به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در رقابت های جهانی سال 2013 قطعی کرد.

شاگردان ایرج مظفری در دیدار امروز در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 11، 25 بر 16 و 25 بر 23 مقابل تایلند پیروز شدند. ایران در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها فردا چهارشنبه با برنده دیدار ژاپن و چین تایپه دیدار خواهد کرد.