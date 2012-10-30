  1. ورزش
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا/

والیبالیست‌های نوجوان ایران جهانی شدند

والیبالیست‌های نوجوان ایران جهانی شدند

تیم ایران با شکست تایلند به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا راه یافت و همچنین سال آینده به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در مسابقات جهانی مکزیک به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران عصر امروز سه شنبه در سالن والیبال ورزشگاه آزادی با نتیجه 3 بر صفر مقابل تایلند به برتری رسید و با راهیابی به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا، حضور خود را به عنوان یکی از نمایندگان آسیا در رقابت های جهانی سال 2013 قطعی کرد.

شاگردان ایرج مظفری در دیدار امروز در سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 11، 25 بر 16 و 25 بر 23 مقابل تایلند پیروز شدند. ایران در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها فردا چهارشنبه با برنده دیدار ژاپن و چین تایپه دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 1732544

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