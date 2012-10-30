محور ارتباطی کوثر به خلخال بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعدالله رئیس الساداتی عصر سه شنبه در بازدید از این محور اضافه کرد: این جاده ارتباطی از روز جمعه با ریزش سنگ مسدود شده بود که با تلاشهای صورت گرفته امروز بازگشایی شد.

وی یادآور شد: روز جمعه با اطلاع از ریزش سنگ و مسدود شدن محور ارتباطی این شهرستان در هفت کیلومتری این جاده، علت و تامین امنیت مسافران و رانندگان در همان ساعات اول در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار کوثر با اشاره به حضور کارشناسان برای بررسی موضوع تصریح کرد: با توجه به مسیر کوهستانی اقدامات تامینی اعمال و برای جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مادی این مسیر مسدود شد.

وی ادامه داد: در این مدت مسیر موقت برای تردد رانندگان این محور در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه ضمن جلوگیری از بروز حوادث رانندگی نسبت به پاکسازی محور اقدام و مسیر را برای تردد خودروها بازگشایی کردند.

رئیس الساداتی از رانندگان خواست با توجه به فرا رسیدن فصل بارندگی و کولاک با احتیاط کامل از این مسیر کوهستانی عبور کرده و هر گونه حوادث جاده ای را به نیروهای راهنمایی و رانندگی و یا انتظامی اطلاع دهند.

