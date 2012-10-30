به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شورای هماهنگی ثبت احوال استان قم با اشاره به جایگاه ثبت احوال بعنوان نهادی حاکمیتی و عهدهدار تنظیم اسناد هویتی، افزود: شورای هماهنگی ثبت احوال استان، متولی ساماندهی ثبت وقایع حیاتی است.
وی با اشاره به اجرای طرح تحرک از سوی اداره کل ثبت احوال استان قم، ثبت و ساماندهی وقایع حیاتی همچون تولد، وفات، ازدواج و طلاق و مهاجرت، اتقان اسناد سجلی و مدارک هویتی، استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان، استقرار سازمان الکترونیک، ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت نحوه ارائه خدمات را از جمله اهداف این طرح برشمرد و گفت: این طرح نویدبخش تحولی جدید در عرصه خدمات سجلی به مردم است.
استاندار قم با بیان اینکه آمار و اطلاعات ثبت احوال استان، آماری متقن، به روز و کارآمد است، اعلام کرد: آمار ارائه شده از سوی این مرکز، ملاک انجام خدمات از سوی دستگاههای خدماتی است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت راه اندازی ادارات دولتی در مراکز بخش ها و شهرهای جدید استان، عنوان کرد: حسب درخواست مردم و علما، باید این مراکز در بخش ها و شهرهای اقماری استان دایر شوند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم استقرار نمایندگی ادارات و مراکز دولتی در بخش ها و شهرهای جدید استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شورای هماهنگی ثبت احوال استان قم با اشاره به جایگاه ثبت احوال بعنوان نهادی حاکمیتی و عهدهدار تنظیم اسناد هویتی، افزود: شورای هماهنگی ثبت احوال استان، متولی ساماندهی ثبت وقایع حیاتی است.
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