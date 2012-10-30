به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پور حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر امیدواری به نسل جدید، اظهار داشت:به مناسبت روز دانش آموز پیش بینی شده است که در کمیته دانش آموزی 10 هزار دانش آموز در راهپیمایی و نماز جمعه شهر اصفهان شرکت کنند.

وی همچنین از اجرای سرود دانش‌آموزی با حضور 360 نفر دانش‌آموز در برنامه ویژه 13 آبان خبر داد و گفت: حضور در این راهپیمایی برای دانش‌آموزان داوطلبانه است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: بخشنامه شده است که مراسم صبحگاهی و مراسم‌های ویژه این هفته دانش آموزی و نیز عید غدیر در مدارس لحاظ شود.

وی ادامه داد: امسال لوح فشرده‌ای با عنوان عطر ولایت، نسیم و لایت و شمیم ولایت برای سه مقطع تحصیلی توزیع می شود.