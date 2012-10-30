اسمی برای تعطیلی لیگ برتر ندارم/ بازیکنان را برای فروش آماده نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر سه شنبه در نشست خبری پیش بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سایپای البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص تعطیلات فراوان در لیگ برتر افزود: از این تعطیلات به نفع تیم استفاده می کنم اما تاثیر منفی بر روند حرکتی تیم دارد.

وی تصریح کرد: برای موفقیت تیم ملی این تعطیلات را تحمل می کنیم اما باید توجه داشت که تیم فجر شهید سپاسی شیراز، تعطیلات را به وقفه های طلایی تبدیل می کند.

بازیکن را برای فروش آماده نمی کنیم

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فروش دو بازیکن این تیم، گفت: اعتقاد من این است که جذب بازیکن باید برای یک فصل کامل انجام شود زیرا ما وظیفه نداریم بازیکن را آماده و سپس به دیگر تیم ها تحویل دهیم.

یاوری افزود: برخی از باشگاه ها ستاره سوز و برخی ستاره ساز هستند که در این میان بازیکنان هستند که باید قدر زحمت های باشگاه را بدانند.

وی تاکید کرد: گاهی بازیکن اعلام می کند که قصد جدایی از تیم را دارد و تمام مراحل انتقال را به باشگاه واگذار می کند که این نوع رفتار یک رفتار حرفه ای است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یاداور شد: در حال حاضر 28 بازیکن را در اختیار دارم و هر کدام که از لحاظ فکری و تاکتیکی در اختیار تیم بودند را روانه بازی می کنم.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سایپای البرز ساعت 15:30 فردا در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز به مصاف هم خواهند رفت.