محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور برای نخستین بار با جایزه 140 میلیون تومانی با شرکت برترین‌های کشتی کشور برگزار می‌شود و کشتی گیران قمی نیز در آن حضور می یابند.



وی با اشاره به اینکه در این مسابقات بهترین کشتی گیران قمی نیز حضور دارند، خاطرنشان کرد: نفراتی را به این مسابقات می فرستیم که امیدواریم با تجربه‌های ارزنده‌ای که از حضور در این پیکارها به دست می‌آورند، در میادین مهم آینده نمایندگان شایسته‌ای برای کشتی قم باشند.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم با اشاره به کشتی گیران موفق قمی در یک سال اخیر، ادامه داد: علی زینتی رفاه کشتی گیر آینده‌دار استان قم در حال حاضر یکی از بهترین های رده سنی جوانان کشتی کشور در وزن 84 کیلوگرم است و سال قبل با قهرمانی خود در مسابقات کشوری که به میزبانی قم به انجام رسید توانایی خود را نشان داد.



وی در ادامه به فرنگی کار قمی عضو تیم ملی نوجوانان اشاره کرد و بیان داشت: علی فتاحی منش نیز یکی دیگر از استعدادهای کشتی فرنگی قم است که هم اکنون در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان نیز حضور دارد.



وزیری بیان داشت: فتاحی منش در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور ستاره مسابقات بود و بعد از آن با حضور در اردوی تیم ملی در رقابت های بین المللی جام ارزروم در کشور ترکیه نیز موفق به کسب مدال نقره شد.



وی هادی علیزاده پورنیا را موفق ترین چهره کشتی قم در یک سال اخیر معرفی کرد و بیان داشت: این کشتی گیر پرتوان و سرشناس در کارنامه موفقیت های خود تنها در 9 ماه گذشته چهار عنوان ارزشمند بین المللی، آسیایی و جهانی دارد.



نایب رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: مدال طلای رقابت های قهرمانی آسیا، مدال طلای جام جهانی کشتی فرنگی و مدال طلای کشتی دانشجویان آسیا همراه با مدال برنز مسابقات بین المللی جام آزوماش در اوکراین مهمترین موفقیت های کشتی گیر ارزنده قم در وزن 74 کیلوگرم به شمار می رود.



وی در ادامه به فعالیت جدی پایگاه های استعدادیابی کشتی در استان قم اشاره کرد و افزود: با همکاری هیئت کشتی، آموزش‌ و پرورش و چند مدرسه کشتی در سطح استان قم، نوجوانان و جوانان علاقمند به این رشته ورزشی در حال آموزش هستند.



وزیری اظهار داشت: کشتی قم در ماه های رو به پایان سال 1391 چند میدان مهم و سرنوشت ساز کشتی فرنگی را پیش رو دارد که مهمترین آنها اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا و جهان، میزبانی جام یادگار امام و حضور در پیکارهای قهرمانی کشور محسوب می شوند.

