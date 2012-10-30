کم تجربگی بازیکنان نفت دلیل اصلی باخت به سپاهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و سپاهان گفت: با توجه به داشته های تیم و بازیکنانی که در اختیار داشتیم خیلی خوب بازی کردیم. با آنالیزی که از تیم سپاهان کرده بودیم توانستیم این تیم با تجربه و آسیایی را در جریان بازی تحت فشار قرار دهیم.

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر بازیکنان جوان و کم تجربه مشکل اصلی تیم ما هستند و این موضوع فرق اصلی تیم ما با سپاهان بود که در نهایت باعث شد نتیجه را واگذار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: ما در نیمه اول می توانستیم 4 گل به تیم سپاهان بزنیم و در نیمه دوم نیز می توانستیم حتی اختلاف گل خود را با این تیم زیادتر کنیم اما متاسفانه کم تجربگی بازیکنان ما باعث شد که موقعیت ها را به راحتی از دست بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: با اینکه سه بر یک از تیم حریف جلو بودیم اما برخی ها می گفتند که چرا ابراهیم زاده آنقدر در کنار زمین حرص می خورد؟ چون من می دانستم در پایان بازی چه اتفاقی خواهد افتاد. ما می خواستیم باتیستا را عوض کنیم که اخراج شد. متاسفانه دو گل را زمانی خوردیم که تیم ما در موقعیت حمله بود اما با وجود همه این مسائل من مسئولیت باخت تیم را برعهده می گیرم.

ابراهیم زاده در خصوص اخراج بازیکن تیم نفت و داوری بازی خاطرنشان کرد: ما باید بحث داوری این بازی را تحلیل کرده و بعد در خصوص داور اظهارنظر کنیم. در حال حاضر ما در مسیر پیشرفت قرار داریم اما نیاز به تقویت خود داریم. با اینکه سه بازیکن اصلی خود را نداشتیم اما باز هم خوب بازی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت در پاسخ به این پرسش که چرا پس از حضور حسین پاپی در زمین 7-8 بار از سمت چپ دروازه شما مورد تهدید قرار گرفت که سه بار منجر به باز شدن دروازه تیم شما شد، گفت: ما بعد از اخراج باتیستا سه گل خوردیم. تعداد کمتر نفرات تیم جوان و بی تجربه ما مقابل یک تیم با تجربه مانند سپاهان یکی از دلایل اصلی این موضوع بود ضمن اینکه خستگی بازیکنان ما را نیز باید به آن اضافه کنیم.

وی افزود: متاسفانه نیروهای ما در سمت راست خوب کار نکردند. ما برای اینکه جلوی نفوذ بازیکنان سپاهان را از سمت راست بگیریم حتی حمید طاهری را به زمین آوردیم که متاسفانه این تعویض ما جواب نداد. متاسفانه سپاهانی ها اجازه بستن بازی در سمت را به دلیل انتقال خوب بازی به ما ندادند.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سپاهان اصفهان در هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر عصر سه شنبه با پیروزی 4 بر 3 زردپوشان اصفهانی در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به پایان رسید.