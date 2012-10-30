ایجاد کرسی آزاد اندیشی غدیر در دانشگاه علوم پزشکی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حجازی در همایش غدیر شناسی که امروز سه‌شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با تاکید بر ایجاد کرسی های آزاد اندیشی پیرامون غدیر خم در دانشگاه ها و مراکز علمی گفت: انسان در هر درجه و سطوحی از علم و دانش، بی نیاز از کسب حقیقت نیست.



وی افزود: آنچه ایرانیان را شیفته دین اسلام کرد ولایت علی (ع) و حرکت وی بر محور عدالت و دین مداری بود و امروز شیعیان در هر کجای جهان بر حقانیت این ولایت تاکید دارند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: دانشگاهها و فضاهای علمی نباید مسائل مهم دینی به ویژه غدیر خم را به فراموشی بسپارند بلکه باید شبهات را در کرسی های آزاداندیشی مطرح کرده و برای آن پاسخی جامع بیابند تا ابعاد گسترده تری از این دین بزرگ و مکتب الهی بر جوانان روشن گردد.



وی قرآن محوری را امری مهم در کسب موفقیت دانست و گفت:جویندگان علم و دانش با تکیه بر دین اسلام و قرآن محوری می توانند برای بسیاری از پرسش ها و شبهات خود پاسخی کامل بیابند و قرآن پژوهی و قرآن محوری باید در همه بخشهای زندگی رهروان علم و دانش احیا گردد.



حجازی گفت: توسل به اهل بیت و قرآن ما را در برابر همه حوادث بویژه تهاجم فرهنگی و تبلیغات سوء دشمن بیمه می کند.



ولایت علی(ع)، تکمیل کننده دین اسلام بود



یکی از اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه هم در این همایش افزود: با اشاره به اینکه ولایت امیرالمومنان، تکمیل کننده دین اسلام بود گفت: پیامبر در غدیر خم، ولایت علی(ع) را کامل کننده دین اسلام خواند و ایشان را به عنوان وصی و جانشین خود به مردم معرفی کرد.



حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد تصریح کرد: همه پیامبران در دوران حکومت، برای خود جانشین و وصی انتخاب کرده اند و پیامبر به عنوان آخرین فرستاده خدا نیز دست به انتخاب جانشین مطابق با خواست پروردگارش زد.



وی افزود: امامت، نظام امت است و بدون آن حکومت دچار نفاق می شود ومتاسفانه برخی از اصحاب پیامبر بدون توجه به این نکته، اسلام را دچار تفرقه سازی و ایجاد فرقه پس از رحلت پیامبر نمودند.



این استاد حوزه و دانشگاه افزود: علی (ع) در همه سختی ها و دشواری ها در کنار پیامبر بود و در جنگ احد و بسیاری از غزوه ها، با شجاعت از اسلام و پیامبر حمایت کرد و هیچ کس بعد از رسول خدا لیاقت و شانیت برای جانشینی پیامبر را نداشت و ولی این حقیقت از سوی تعدادی از کوردلان تکذیب شد.



وی با اشاره به گرایش برخی از جوانان فرق و مذاهب دیگر به دین مبین اسلام و مکتب تشیع خاطرنشان کرد: حقیقت نابی که در ولایت علی نهفته است بسیاری از افراد را در جهان بیدار کرده و حتی برخی از جوانان در وهابیت نیز گرایش خاصی به این امام پیدا کرده اند .



حجت الاسلام فرحزاد گفت: علی حقانیت دین اسلام است و عناد و دشمنی با این حقانیت موجب عذاب الهی خواهد شد و دین بدون ولایت ایشان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پذیرفته نخواهد شد.



گام نهادن در راه حقانیت و ولایت انسان را از خطر گمراهی نجات می دهد



یکی دیگر از استادان حوزه و دانشگاه نیز در این همایش با اشاره به اهمیت ولایت امیر المومنان در دین اسلام گفت:ولایت امری عقلانی و غیر قابل انکار است.



حجت الاسلام رسول مزروعی افزود: عقل تا حدودی می تواند معیار تشخیص خوب و بد باشد به شرط آنکه بر محوریت حق حرکت کند و با عناد و کینه توزی حق را پایمال نسازد.



وی تقوا را عاملی مهم در ملاک خوبی و بدی در انسان دانست و عنوان کرد: اگر انسان با تکیه بر ارزشهای دینی و اسلامی درمسیر زندگیش حرکت کند و با تقوای الهی عجین باشد در مواجهه با شبهات،خداوند به او قدرت تشخیص را خواهد داد.



وی افزود: در این شرایط خداوند سختی ها را بر انسان آسان می نماید و نمی گذارد انسان متقی، در دشواری ها ، سختی ها و ناملایمات تنها بماند به شرط آنکه تنها از خداوند یاری بخواهیم.



این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: ولایت امیرالمومنان حقیقتی بزرگ است که تنها کسانی آن را انکار نمودند که از مسیر واقعی حق دور شدند.



وی تاکید کرد: انسان شیعه با ولایت مداری و گام نهادن در راه حقانیت ولایت، از خطر گمراهی نجات می یابد هرچند شیعه تعداد کمتری نسبت به سایر ادیان داشته باشند خداوند آنها را مورد حمایت خود قرار خواهد داد.



مزروعی گفت: احادیث و روایات زیادی در حقانیت ولایت امیرالمومنان وجود دارد که شیعه و سنی آن را می پذیرد و تنها تعصبات و لجاجت مانع پذیرش حق می باشد.



در پایان این مراسم به قید قرعه از تعدادی سادات دانشگاه علوم پزشکی قم تجلیل شد.

