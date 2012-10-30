رسانه ها پیام غدیر را به صورت تخصصی ابلاغ کنند/ طرح مسائل فنی و تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی وکیلی سه شنبه شب در نشست خبری اجلاس و مجمع عمومی علمی و فرهنگی غدیر اظهار کرد: مسأله ابلاغ و تبلیغ پیام امروز کاری است که به طریق اولی از اصحاب رسانه بر می آید و می توان پیام غدیر را به داخل و خارج کشور ابلاغ کرد.

وکیلی بیان کرد: اگر در خصوص مسأله غدیر پیام رسانی صحیحی انجام شود، بخش بزرگی از وظیفه یک مسلمان و انسان آزاده انجام خواهد شد.

وی افزود: پنجمین اجلاس سالیانه علمی و فرهنگی غدیر با هدف تبیین و احیای امر ولایت اهل بیت(ع) با تمرکزعلمی وفنی بر مسأله غدیر خم با حضور عالمان برجسته دینی برگزار خواهد شد.

وکیلی تاکید کرد: از نظر باورهای شیعی، روز غدیر یوم الله اکبر و عیدالله اکبر است، عید غدیر در ادبیات دینی ما بی جهت روز بزرگ خدا نامگذاری نشده است، بلکه غدیر روزی است که نص صریح قرآن آن را روز اتمام نعمت و اکمال دین معرفی می کند.

دبیر علمی پنجمین اجلاس علمی وفرهنگی غدیر افزود: غدیر روزی است که بشر این شرافت را پیدا می کند که امام و اسوه ای همچون علی(ع) را به او عطا کنندوشاید هیچ نعمتی و لطفی از جانب خدا بر بندگان به اندازه نعمت ولایت حضرت علی نباشد.

وی گفت: رسول خدا(ص) هنگامی که این حکم را ابلاغ کردند، فرمودند، باید حاضران این پیام را به غایبان برسانند تا روز قیامت و پدران به فرزندان شان این پیام را منتقل کنند.

دبیر علمی پنجمین اجلاس علمی وفرهنگی غدیر افزود: از قرن های ابتدایی اسلام بین مسلمانان گفت وگوهایی بسیاری پیرامون مسائل مربوط به ولایت صورت گرفته است، البته مادامی که این گفت و گو ها در حد و شأن گفت و گوهای آرام و منطقی باشد، بسیار سازنده است.

وی یادآور شد: اجلاس غدیر می کوشد که در یک سطح علمی و تخصصی در کنار جشن ها و جشنواره های فراوان فرهنگی که در این شهر و تمامی بلاد اسلامی برگزار می شود مسأله پیام غدیر را مطرح کند.

وکیلی تاکید کرد:تمرکز پنجمین اجلاس سالانه بزرگداشت غدیر بر طرح مسائل پیرامون غدیر از نظرعلمی، فنی و تخصصی است.

وی یادآور شد: آیت الله علی میلانی، آیت الله جعفر سیدان، آیت الله شیخ محمد سند، آیت الله محمد سید حسینی قزوینی و حجت الاسلام سید محمد مهدی میرباقری سخنرانان پنجمین اجلاس سالانه بزرگداشت غدیر هستند.

گفتنی است، پنجمین اجلاس غدیر به مدت 5 شب از روز پنج شنبه شانزدهم ذی الحجه تا روز دوشنبه بیستم ذی الحجه در تالار ولایت هتل الغدیر مشهد ، هر شب ساعت 20 برگزار خواهد شد.