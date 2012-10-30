به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رخشانی ظهر سه شنبه در نخستین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در بجنورد، با تاکید بر استفاده از آموزه های دینی در علم پزشکی، عنوان کرد: در حالی که آموزه ها و رهنمودهای دین اسلام به سلامتی و سعادت در دنیا و آخرت می اندیشند، علم پزشکی غرب تنها به سلامتی در این دنیا و سعادت مادی توجه می کند.

وی با بیان اینکه تعالیم دینی به حوزه سلامت انسان‌ها توجه ویژه‌ای دارند، اظهار داشت: توجه و پرداختن به آموزه های دینی در بخش بهداشت و سلامت، کشور را از بسیاری از آموزش های غرب، بی نیاز می کند.

مدیرکل فناوری های سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش با اشاره به پیشرفت های علمی کشور در طول سالیان اخیر، گفت: در حالی که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته کشور ایران در سال 2000 از نظر علمی در رده 49 جهان قرار داشت، این جایگاه در سال 2012 به رده پانزدهم ارتقا یافته است.

ابوالفضل رضایی با یادآوری هدف گذاری کشور برای کسب رده سیزدهم علمی دنیا در سال 2013 اظهار داشت: این مهم با تلاش محققان و اندیشمندان و حمایت مسئولان امکان پذیر است.

همایش بین‌المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت‌های اولیه بهداشت از صبح امروز با حضور متخصصان و مسئولان حوزه سلامت کشور و جمعی از متخصصان و پژوهشگران حوزه علوم پزشکی از کشورهای استرالیا، کانادا و ... در محل تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد آغاز شده و تا 11 آبان ماه نیز ادامه دارد.