35 دانش آموز اصفهانی به دیدار رهبر معظم انقلاب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ادیب ظهر سه شنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: امسال شهدای شاخص ما در روز دانش آموز شهید ناهید فاطمی کرجو و بهنام محمدی هستند.

وی افزود: در روز دانش آموز، دانش آموزان از طریق شوراهای واحد مقاومت با لباس بسیجی در راهپیمایی و نیز نماز جمعه شرکت می کنند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان تصریح کرد: بسیج دانش آموزی برنامه‌های مختلفی را در راستای تبلیغ و تببین دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس در نظر دارد.

ادیب ادامه داد: روز 13 آبان غرفه فرهنگی در میدان امام (ره)، مسابقه نقاشی امیدان (آمریکا، دشمن کودکان) برپا می‌شود.

وی با اعلام اینکه یک سری از دانش‌آموزان اصفهانی فردا به دیدار رهبر معظم انقلاب اعزام می‌شوند، گفت: 35 دانش آموز امروز از اصفهان برای دیدار فردا اعزام شده اند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی همچنین از رونمایی بازی رایانه‌ای عصر اقتدار یا لانه شیطان توسط سازمان بسیج دانش آموزی خبر داد.