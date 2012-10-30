بنی ولید از کنترل ارتش لیبی خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، "اسامه الجویلی" وزیر دفاع دولت اداره موقت لیبی اذعان کرد ارتش لیبی بر شهر بنی ولید سیطره ندارد، شهری که آخرین دژ و قلمرو طرفداران معمر قذافی به شمار می رود.



وی گفت گروههای مسلح مانع بازگشت آوارگان به خانه هایشان در شهر بنی ولید می شوند.



وزیر دفاع لیبی اظهار داشت با وجودی که رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی پایان عملیات نظامی در بنی ولید از پنج روز گذشته را اعلام کرده بود، با این حال ارتش بر این شهر سیطره ندارد.



الجویلی گفت حتی از ورود من به بنی ولید جلوگیری کردند که این اقدام از سوی یک تشکل نظامی وابسته به نیروهای سپر لیبی صورت گرفت(شبه نظامیانی از مصراته و دیگر مناطق که در قالب ائتلاف موسوم به سپر لیبی می جنگند)



وی افزود روز گذشته برای بازدید از وضع نظامی و امنیتی بنی ولید به سمت این شهر رفتم، اما وقتی به نزدیکی شهر از سمت منطقه نسمه الشمیخ رسیدم، مرا در یک ایست نظامی به مدت نیم ساعت متوقف کردند.



الجویلی گفت شهر بنی ولید تقریبا به جزء عده کمی از مردم که در شرایط فاجعه بار به سر می برند، خالی از سکنه است و اثرات درگیریها در تمام مناطق شهر به چشم می خورد.