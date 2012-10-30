برنامه های تبلیغاتی اوباما بار دیگر به خاطر توفان سندی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه گزارش داد که مبارزات انتخاباتی فردا چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاطر توفان سندی لغو شد.

اوباما قرار بود که فردا چهارشنبه در جمع حامیان خود در اوهایو حاضر شود، اما به دلیل وقوع توفان سندی، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت تا در واشنگتن بماند و راه حل مقابله با توفان سندی را بررسی کند.

"جی کارنی" سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا با اعلام این مطلب گفت : این تصمیم به دلیل شرایط نامساعد جوی گرفته شده است.

پیش از این با نزدیک شدن توفان "سندی" به سواحل شرقی آمریکا، برنامه های تبلیغاتی اوباما در ایالت فلوریدا لغو شده بود