واحد تولید کننده پله برقی اشتهارد صنعتگر برتر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین فتحی مدیر شرکت فتحی الماس بعد از ظهر سه شنبه با حضور ابوالفضل مجیدی مشاور امور وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شورای فرهنگی ریاست جمهوری به عنوان صنعتگر برتر شناخته شد.

محمود فتحی مدیر تولید شرکت فتحی الماس در حاشیه برگزاری تقدیر از صنعتگر برتر در گفتگو با خبرنگار مهر، از رونمایی تمبری در این برنامه خبر داد.



مدیر تولید شرکت فتحی الماس گفت: در حاشیه این مراسم پورتال جامع خبری این شرکت نیز با حضور ابوالفضل مجیدی مشاور امور وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شورای فرهنگی ریاست جمهوری و مسئولان استان راه اندازی شد.



فتحی افزود: بعد از این مراسم مسئولان استان و کشور از سه شرکت از جمله شرکت فتحی الماس بازدید کردند.



وی گفت: این شرکت دارای 20 نمایندگی در سراسر کشور است و محصولات خود را به کشورهای عراق، ازبکستان، امارات و اندونزی صادر و دارای دفاتر نمایندگی در کشور های فرانسه و چین است.



