ورود هاشمي به صحنه انتخابات، مبارزات انتخاباتي را سه قطبي مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، با حضور نمايندگان رسانه‌هاي استان چهارمحال ‌بختياري و نمايندگان خبرگزاري‌ها در اين استان دكترلاريجاني طي سخناني در آغاز اين كنفرانس كه پس از جلسه تريبون آزاد در دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد برگزار شد گفت : رسانه‌هاي گروهي استان مي‌توانند با مردم فهمي مشترك ايجاد كنند و رسانه‌ها قادرند شرايط مناسب را در كشور براي تقويت همبستگي ملي فراهم كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد بهره‌مندي نامزدها از رسانه‌ها گفت : براي ايجاد مشاركت عمومي، رسانه‌ها بايد مجال دهند كه كانديداهاي مختلف حرف‌هاي خود را بزنند اما متاسفانه در برخي رسانه‌ها تفكر حزب‌گرايانه غلبه يافته و رفتار تخريبي دارند. رسانه‌ها بايد عادت كنند كه انتخابات را با رفتارهاي متعارف اداره كنند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در مورد پخش خبر ساعت 20:30 سيما گفت : بخش خبري ساعت بيست و سي برنامه جديدي از اخبار است كه براي انتخابات و مباحث پيراموني آن گذاشته شده است و اين يك مدل جديد از خبر است و تا جايي كه من اين اخبار را ديدم چيز خوبي است.

خبرنگاري در مورد پيش‌بيني دكتر لاريجاني از مشاركت دانشجويان در انتخابات خرداد 84 پرسيد و دكتر لاريجاني در پاسخ گفت : آخرين بررسي‌هاي آماري در مورد حضور دانشجويان را نديده‌ام اما از نظرسنجي‌‌هايي كه توسط مراكز علمي در مورد درصد حضور مردم در انتخابات منتشر شده احتمال حضور مردم در انتخابات بيش از 50% بوده است.

رسانه ديگري در مورد فعاليت گروه‌هاي دوم خردادي در انتخابات رياست جمهوري سوالي پرسيد كه دكتر لاريجاني در پاسخ گفت : فعلا دوم خردادي‌ها فعالند و ستادهاي انتخاباتي آنان نيز فعال شده است و من نيز خود را براي رقابت در عرصه انتخابات آماده كرده‌ام.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر كه پرسيد تحليل شما در مورد جهت‌گيري گروه‌هاي چپ و راست پس از ورود آقاي هاشمي به انتخابات چيست؟ گفت : ورود هاشمي در صحنه انتخابات تاثيرگذار است و برخي دوم خردادي‌ها هم علاقمندند كه ايشان به صحنه بيايند و تحليل من اين است كه اگر هاشمي وارد عرصه انتخابات شود و اين حالت رخ دهد انتخابات سه قطبي مي‌شود.

اين خبرنگار در ادامه سوال خود پرسيد هزينه‌هاي انتخاباتي شما از كجا تامين مي‌شود؟ دكتر لاريجاني در پاسخ گفت: من يك معلم دانشگاه هستم و پولي ندارم كه براي انتخابات هزينه كنم و كسي هم نيستم كه بدنبال تهيه پول از اين و آن بروم و هزينه‌هاي انتخاباتي من توسط شوراي هماهنگي تامين مي‌شود.

خبرنگاري ديگر پرسيد: ارزيابي شما از عملكرد دولت آقاي خاتمي چيست؟

لاريجاني در پاسخ گفت : از دولت‌‌هاي گذشته بايد به نيكي ياد كرد چون همه زحمت كشيدند و آقاي خاتمي نيز فرد زحمتكش و فهيمي هستند اما از نقايص دولت‌هاي پيشين مي‌توان به چرخه باطل فقر، مشكل تورم، و بيكاري اشاره كرد و ريشه اين مشكلات را آن مي‌دانم كه سياست‌زدگي در كشور حالتي افراطي به خود گرفته و باعث غفلت از مسايل اساسي شده است.

در اين جلسه، سوالات ديگري در مورد مشكلات ايثارگران، سيستم عزل و نصب مديران، سياست‌هاي دنبال شده در صدا و سيما، روش‌هاي مقابله با بيكاري و تورم مطرح شد كه دكتر لاريجاني در اين ارتباط به تشريح برنامه‌هاي «دولت اميد» پرداخت.