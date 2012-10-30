سرمایه بانک توسعه تعاون سه برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا عصر سه شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی استان قزوین که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین برگزار شد اظهارداشت: بانک توسعه تعاون ظرفیت بسیار خوبی برای حمایت از تعاونی هاست که تقویت آن می تواند به توسعه فعالیتها کمک کند.

وی افزود: این بانک با 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه شکل گرفت اما امروز نیازمند افزایش اعتبارات آن هستیم که بزودی با سه برابر شدن سرمایه آن زمینه گسترش فعالیتهای حمایتی از تعاونیها فراهم می شود.

حسینی نیا بیان کرد: اخیرا بخشنامه ای به دستگاهای اجرایی ابلاغ شده که همه ادارات مکلف شده اند تا هر امتیازی به بخش دولتی می دهند برای تعاونی ها 20 درصد بیشتر در نظر گرفته شود.

این مسئول یادآورشد: برخی تعاونی ها از فعالیت خوبی برخوردارند و موفق عمل کرده اند که مسکن مهر از آن جمله است که ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کار بزرگی محسوب می شود که توسط تعاونیها محقق شده است.

معاون وزیر گفت: آموزش نیروها از مسائل مهمی است که جدی گرفته شده و با تامین اعتبار آن حساب های چهار درصد آزاد می شود و در نیمه دوم سال می توان برای دوره های آموزشی برنامه ریزی لازم را انجام داد.

بررسی 923 پرونده در شورای حل اختلاف

این مسئول از بررسی 923 پرونده در شورای حل اختلاف خبر داد و اظهارداشت: با اصلاح قانون کار، استفاده از امکانات فنی و حرفه ای، اجرای طرح استاد و شاگرد که در دست تدوین است صیانت از اصل کار در دستور قرار گرفته است.

فراخوان سهام عدالت برای 45 میلیون نفر

حسینی نیا اظهارداشت: در آغاز راه اجرای طرح سهام عدالت هستیم اما هنوز فرهنگ آن در بین مردم نهادینه نشده و برخی با مزایا و جزئیات آن آشنا نشده اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای 45 میلیون نفر از جمعیت کشور برای دریافت سهام عدالت فراخوان داده می شود و یک دهک دیگر نیز به افراد اضافه خواهد شد.

وی افزود: 500 هزار نفر از اعضای تعاونی های کشور پیگیر سهام عدالت هستند و در مراحل بعدی کارگران ساختمانی و فصلی نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

حسینی نیا با اشاره به افزایش ارزش سهام عدالت گفت: سهام یک میلیون تومانی در حال حاضر بین سه تا چهار میلیون تومان ارزش دارد که دارندگان سهام باید در جریان این افزایش باشند و در نگهداری از آن دقت کنند.

وی از ادغام وزارتخانه به عنوان اتفاقی خوب نام برد و گفت: امیدواریم بتوانیم با ادغام سه وزارتخانه خدمات مناسبی به گروهای تحت پوشش ارائه کنیم.

معاون وزیر از تلاش مدیران استان قزوین در ارائه خدمت به مردم تشکر کرد و افزود: استان قزوین با داشتن موقعیت خاص خود می تواند الگوی خدمت رسانی در بخش تعاون و رفاه اجتماعی باشد.