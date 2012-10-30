"تولید" یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دقیقیان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از صنعتگر برتر استان که در سالن جلسات این شرکت واقع در اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب یکی از راهکارهای برون رفت از تحریم ها اقتصاد مقاومتی است که رویکرد تولید می تواند یکی از راهکارها باشد.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اشتهارد افزود: فرآیند ارزش افزوده در صنعت می تواند رویکرد اقتصادی را تحقق بخشد.

دقیقان ادامه داد: شهرک اشتهارد در سال 72 تاسیس شده که یک هزار و 362 واحد تولیدی در چهار فاز و 31 بلوت در آن واقع است که هر بلوت نشان دهنده منطقه صنعتی است.

وی تصریح کرد: شهرک صنعتی اشتهارد یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور شناخته شده است که این واحدهای تولیدی مختلفی در این شهرک فعالیت می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اشتهارد گفت: واحدهای تولیدی صنایع پلاستیک، صنایع غذایی و نساجی شهرک اشتهارد این افتخار را دارد که سهم قابل توجهی از تولیدات را در عرصه صنعت داشته باشد.

وی اظهار داشت: صاحبان صنایع پیشتازان این عرصه هستند که با پشتکار و با بکارگیری متخصصان در جهت سرعت بخشیدن به رشد در تلاش هستند.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اشتهارد افزود: نمونه آن این مراسم است که امروز برگزار شد و شاهد تقدیر از یکی از صنعتگران برتر استان هستیم.