تولید ارقام برنج ایرانی از میانگین عملکرد جهانی بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شهدی کومله عصر امروز در جمع کارشناسان و محققان برنج اعلام کرد: تمامی فعالیت های پژوهشی که در موسسه تحقیقات برنج انجام می شود، همتراز با آخرین یافته های علمی دنیاست.

وی اظهارداشت: این موسسه دارای 50 عضو هیئت علمی در بخش های اصلاح و تهیه بذر، آب و خاک، فنی و مهندسی کشاورزی، خدمات فنی و تحقیقاتی، گیاه پزشکی و ... است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور بر لزوم پایداری افزایش عملکرد برنج در واحد سطح تاکید کرد و گفت: در دنیا 52 عامل زنده و غیر زنده می تواند بر عملکرد هر گیاهی به ویژه برنج تاثیر بگذارد که بخشی قابل کنترل و بخشی غیر قابل کنترل است.

وی همچنین از ثبت 22 اختراع در حوزه شالیزار و برنج در سطح کشور خبر داد و افزود: معرفی 38 رقم برنج از مهمترین این دستاوردهاست.

شهدی کومله اظهار داشت: موسسه تحقیقات برنج کشور مهمترین نهاد پژوهشی در زمینه برنج است که با هدف افزایش کمیت و کیفیت برنج فعالیت دارد.

وی یادآورشد: این موسسه با جمع آوری ارقام بومی و ثبت مشخصات با هدف تهیه لاین های خالص از طریق روش های گزینش توده ای و انفرادی از سال 1339 در گیلان و 1342 در مازندران ( معاونت موسسه تحقیقات برنج ) آغاز به کار کرده است.

ایران دارای 16 استان برنج خیز است .