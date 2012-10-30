دشمنان لبنان امنیت و یکپارچگی این کشور را هدف گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد بعد از ظهر امروز سه شنبه در گفتگوی تلفنی با میشل سلیمان همتای لبنانی خود، با محکوم کردن مجدد انفجار اخیر در بیروت و اظهار همدردی با دولت و خانواده های قربانیان این حادثه گفت: دشمنان لبنان امنیت و یکپارچگی این کشور را هدف قرار داده اند و دولت و ملت ایران این رویکرد و اقدامات ضد انسانی را محکوم کرده و با ملت و دولت لبنان اعلام همبستگی می کند.

رییس‌جمهور خطاب به میشل سلیمان تاکید کرد: بی تردید مدیریت و هوشمندی دولت جنابعالی و رهبران گروه های سیاسی لبنان مانع از تحقق اهداف دشمنان خواهد شد و آنان بهره ای از این اقدامات نخواهند برد.



میشل سلیمان رییس جمهور لبنان نیز در این مکالمه تلفنی با تشکر از ابراز همدردی دکتر احمدی نژاد، اظهار داشت: این حادثه مشکلاتی در لبنان بوجود آورده که در تلاش هستیم با همکاری و هماهنگی همه گروه ها لبنانی تبعات آن را خنثی و آرامش کامل را برقرار کنیم.



رییس جمهور لبنان تصریح کرد: امیدوارم صلح و آرامش در تمام منطقه به طور کامل برقرار شده و منطقه هر چه سریع تر به ثبات و آرامش برسد.

