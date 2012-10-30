60 طرح تولیدی استان البرز برای کمک یارانه ای به بانک ها معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از صنعتگر برتر استان که در سالن جلسات این شرکت واقع در اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: کارهای حمایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که صندوق توسعه ملی بخش ریالی آن راه اندازی شده است.
رئیس اداره امور صنعت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: شهرک صنعتی اشتهارد بزرگترین شهرک صنعتی در خاورمیانه است.
وی اضافه کرد: کمیته صیانت از تولید نیز برای حمایت از تولیدکننده راه اندازی شده است.
انصاری گفت: 300 طرح صنعتی بررسی شده که طی چند روز آینده 60 طرح برای کمک های یارانه ای و دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی می شوند.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور صنعت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: 60 طرح تولیدی استان البرز را برای کمک یارانه ای به بانک ها معرفی خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از صنعتگر برتر استان که در سالن جلسات این شرکت واقع در اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: کارهای حمایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که صندوق توسعه ملی بخش ریالی آن راه اندازی شده است.
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