ماهانه 30 میلیارد تومان مستمری در استان قزوین پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محسنی عصر سه شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی استان که با حضور غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین برگزار شد اظهارداشت: از مجموع جمعیت یک میلیون و 201 هزار و 565 نفری استان قزوین بیش از 60 درصد تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار دارند.

وی افزود: از مجموع 730 هزار نفر افراد تحت پوشش تعداد 213 هزار نفر بیمه شده اصلی هستند و 46 هزار خانوار مستمری دریافت می کنند.

محسنی بیان کرد: ماهانه 30 میلیارد تومان مستمری و سه میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت می شود که پیشی گرفتن مصارف بر منابع موجب بروز برخی مشکلات برای تامین اجتماعی شده است.

وی یادآورشد: بازنشستگی پیش از موعد قبل از نوسازی صنایع 16 هزار نفر را شامل می شد که با اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور این تعداد تا سه برابر افزایش یافته و به 46 هزار نفر رسیده است.

این مسئول گفت: ضریب وابستگی با لحاظ میزان ورودی به خروجی درکشور 6.7 درصد و در استان 4.7 رسیده است که این منابع درآمدی سال به سال ثابت بوده که در بیمه اجباری کاهش یافته است.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: در دو شعبه تامین اجتماعی با ظرفیت 30 هزار بیمه شده به بیش از 60 هزار بیمه شده خدمات ارائه می شود که کمبود فضا از مشکلاتی است که باید برای رفع آن اقدام شود.