تلاش ما کاهش فشارهای دشمن به صنعتگران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مجیدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از صنعتگر برتر استان که در سالن جلسات این شرکت واقع در اشتهارد برگزار شد، اظهار داشت: با این فشار ها و تحریم ها بطور قطع فشارهایی به صنعتگر وارد می شود که تلاش ما این است که این فشار به سطوح پایین راه نیابد.



وی اضافه کرد: باید ملزم شویم که از کالاهای داخلی استفاده کنیم که منجر به حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می شود.



مشاور امور وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شورای فرهنگی ریاست جمهوری افزود: بخشی از تحقق این شعار مربوط به مردم است که باعث می شود چرخه اقتصادی بچرخد.

وی تصریح کرد: توجه به نظر و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به صنعت و نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اهمیت حضور ما را در اینگونه مراسم ها مهم تر می کند.



مجیدی افزود: برای اینکه در برابر دشمنان پیروز باشیم بحث همدلی مطرح است که رهبر معظم انقلاب در سفر اخیر خود به خراسان شمالی به آن تاکید کردند.



مشاور امور وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شورای فرهنگی ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر وحدت و همدلی نباشد رقبا و دشمنان ما پیروز می شوند.

