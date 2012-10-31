به گزارش خبرنگار مهر، امام هادی! ای روح خدا! ای که مکتب عشق را سرمشق، آیه‌های قرآن را مجری و آیینه پاک حق نمایی.



از جانب عرش رحمان نوید شادی آمده و باب رحمت از وجود امام هادی(ع) در هر طرف گشوده شده است، امروز دل قرین شادی است.



دهمین گلبرگ آسمانی، آیینه‏ عصمت، هادی امّت، اسوه‏ مجد و شرافت، نای پرخروش ولایت، ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی(ع) دنیا را به روشنی روشنی خود منور ساخت.



اماما! نور ولایتت ما را در دام محبت اسیر کرده است، و بر لطف بیکرانه ات دل بسته ایم.

ای هادی! ای اسوه بیکران امامت! ای که ذرات کائنات به جود و کرامتت اقرار کرده اند و ای که در برکة السباع شیران رام شده و احترامت را بجای می آوردند، ای بزرگی که عطایت از ریگ‌های بیابان افزون تر و فضیلتت نیز از ستاره‌های درخشان گسترده تر است.



اماما! آستان خدا کمال شما و وصال خدا وصال شماست، با شما می توان به قرب رسید. در صحن سامرایت کبوترهای بال و پر شکسته دل من در پرواز است.



ای امام بزرگوار! با آنکه در سامرا تحت کنترل و مراقبت قرار داشتی، اما با وجود همه رنج ها و محدودیت ها، هرگز به کمترین سازشی با ستمگران تن ندادی!



ای پیشوای دهم شیعیان و ای دوازدهمین نور از انوار عصمت و طهارت، نور وجودت سراسر جهان را غرق در شادی کرد و لطف خدا از دریچه پر فیض وجودت جاری شد.



آسمان و زمین مدینه از ندای تبریک فرشتگان پر شد و قلب آسمانیان به دمیدن خورشیدی دیگر در آسمان امامت غرق در شادی گشت. میلاد پرنورت خجسته باد ای بزرگوار!

امروز در خانه امام جواد(ع) سراسر نور و شادی بود، زیرا جانشینی دیگر برای نور افشانی پا به هستی گذاشت تا مهربانی خداوند بلند مرتبه هم چنان بر بندگان صالحش ببارد، جوشیدن این چشمه سار عشق و هستی و دانش و معرفت بر عاشقان ولایت مبارک باد.



یادگاری از این امام بزرگوار رسیده است که به آن مراجعه می‌کنیم و نزد شیعه شناخته شده تر است به نام «جامعه‌ی کبیره»، اما ایشان زیارتی برای مولای متقیان امیرالمؤمنین علی(ع) نوشته‌اند که در روز غدیر خوانده می‏شود که این زیارت عظیم‌الشأن کمتر از خطبه‏ غدیریه نیست و پیوندی که توسط امام هادی(ع) بین مردم و ائمه ایجاد می‌شود بسیار زیاد است.



امام هادی(ع) دروازه ورود به حقایق توحیدی بودند، ایشان به عنوان نواده امام رضا(ع) به عنوان رضایی دیگر در عالم اسلامی مشهور بودند.



الهام حلاجیان